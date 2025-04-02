İzmir’de bugün hava nasıl? İzmir 5 günlük hava durumu (2 - 6 Nisan 2025)

Nisan ayının ilk haftasında İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar bahar havasını aratmıyor ancak ani yağışlar nedeniyle dikkatli olunması öneriliyor. Peki, İzmir’de bugün hava nasıl? İşte 2 Nisan Çarşamba gününden 6 Nisan Pazar gününe kadar 5 günlük hava durumu tahmini…

2 NİSAN ÇARŞAMBA İZMİR HAVA DURUMU

Gün boyunca sağanak yağış ve zaman zaman gök gürültüsü etkili olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 19°C. Yağmura yakalanmak istemeyenlerin şemsiyesiz çıkmaması öneriliyor.

3 NİSAN PERŞEMBE İZMİR HAVA DURUMU

Yağışlar perşembe günü de devam ediyor. Hava biraz daha ılıman. En düşük sıcaklık yine 12°C, en yüksek sıcaklık ise 20°C seviyelerinde seyredecek.

4 NİSAN CUMA İZMİR HAVA DURUMU

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış geri dönüyor. Günün en düşük sıcaklığı 12°C, en yüksek sıcaklık 20°C. Açık havada vakit geçireceklerin tedbirli olması gerekiyor.

5 NİSAN CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU

Hafta sonuna sağanak yağışla giriliyor. Sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanıyor. Cumartesi en düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 19°C olarak ölçülecek.

6 NİSAN PAZAR İZMİR HAVA DURUMU

Pazar günü İzmir’de yine gök gürültülü yağış bekleniyor. Bahar aylarında alışıldık bu dengesiz hava, gün boyu etkili olabilir. En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C ile haftanın en sıcak günü olacak.