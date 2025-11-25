İzmir’de bütçenin yüzde 30’u yatırımlara

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısının beşinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi. Meclis gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT’un 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 110 milyar TL'lik bütçesi oy çokluğu, ESHOT'un 29 milyar 400 milyon liralık bütçesi oy birliği ile kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde aslan payı ulaşım ve altyapı giderlerine, ESHOT’ta ise “lastikli tramvay” tipi elektrikli otobüs ve 630 yeni otobüs alımına ayrıldı. Belediye bütçesinin yüzde 30’u yatırımlara ayrıldı.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Tugay, bütçe disiplini ile ilgili yaptıkları çalışmaları paylaştı. Kötü bir ekonomide iyiye doğru gittiklerinin altını çizen Tugay, “2024 yılı mart ayında borcu 26 milyar lira olarak aldık. Bu dönem içinde 22,5 milyar lira borç ödedik. 25,6 milyar lira da yeni borçlanma yapılmış. Rakamlara baktığımızda teknik olarak borcumuzun 29 milyar lira olması lazım ama 56,6 milyar lira… Peki nereden geldi bu borç? Faiz ve döviz kuru… Gerçekten biz kötü bir ekonomide iyiye doğru gidiyoruz. İzmir halkı emin olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi kesinlikle kötüye gitmiyor. Kesinlikle çok iyi bir yolda ve çok iyi işler yapıyor” diye konuştu.

Karşıyaka Stadı’nı mutlaka yapacaklarını da sözlerine ekleyen Tugay, “Projeyle ilgili görüşmeler yapıldı. Bakanlıkla protokol yaptıktan sonra ihalesini yapacağız. Bu hepimiz için gurur ve mutluluk olacak. Karşıyaka gibi eski bir kulübümüzün, taraftarı güçlü olan bir kulübün stada kavuşması, şehre farklı bir heyecan getirecek. Opera binasının da projesini revize ettikten sonra ihalesine çıkacağız. Hedeflediğimiz, tamamlanması gereken, çöpü, arıtması, yolu, tüneli, metrosu, kentsel dönüşümü de dahil hepsini yapacağız. Şehre hizmet için herkes el verip katkıda bulunsun ama bunu yaparken ‘çelme takayım’ demesin. Bu şehrin hak ettiği çok güzel hizmetler var, bunu birlikte yapmamız iyi olur. Dönem bittiğinde mecliste sadece ‘cümlelerle birbirimizi yaralamaya çalışmadık, sadece nutuk çekmedik, iş yaptık bu şehre hizmet ettik’ diyelim” sözlerine yer verdi.

ÇÖP TESİSİ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Tugay, çöp konusuna ilişkin de “Harmandalı’yı en kısa zamanda terk edip çöp olayını bitireceğiz. Bakanlıkla görüşmelerimizde pratik çözüm üretilemedi. En kısa zamanda çöp tesisi yapacağız. Şu anda planlaması yapılan iki çöp tesisi var. Manisa ile yaptığımız anlaşma ile konu büyük oranda çözüldü. Kimse tedirgin olmasın. Uzun vadeli bir konu olmayacak” yanıtını verdi.

Mecliste huzurevine 2026 yılında zam yapılmayacağını ifade eden Tugay, “Huzurevi, anaokulu gibi yerlerden mümkünse hiç para almamak isteriz. Zam yapmayı doğru bulmuyorum. Zaten az bir kapasitemiz var. Kapasiteyi yükseltmek için emin olun çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl hizmete girecek huzurevi var. Kapasiteyi artıracağız” dedi. Buna göre Zübeyde Hanım Huzurevi’nde tek kişilik odanın ücreti 11 bin 200 TL, çift kişilik odanın ücreti 5 bin 600 TL, üç kişilik odanın ücreti 5 bin 250 TL ve özel bakım bölümü ücreti de 11 bin 200 TL olmaya devam edecek. Huzurevinde ayrıca ihtiyaç sahibi yurttaşlar ücretsiz konaklayabiliyor.

“ULAŞIM MASTER PLANI’NI YENİDEN YAPIYORUZ”

Şehrin Ulaşım Master Planı’nı yeniden yaptıklarını ve üzerine çalıştıklarını kaydeden Tugay, şöyle konuştu: “O plana uymak istiyoruz. O dönemde de acil müdahale gerektiğini düşündüğümüz bazı noktalarla ilgili çalışacağız. Büyük ölçekli işleri Ulaşım Master Planı ile beraber aşama aşama yapacağız. Güzelbahçe’deki 75. Yıl Bulvarı’nın açılışını önümüzdeki hafta yapacağız. Orası uzun yıllardır bitmeyen bir yoldu. Dostluk Bulvarı bitmeye yakın. İrili ufaklı pek çok yol projesi devam ediyor.”

2026 yılının en büyük yatırım alanı ‘Kent İçi Ulaşım Programı’nın da içinde yer aldığı ‘Kentsel Ulaşım ve Altyapı’ oldu. Toplam 26,6 milyar TL kaynak; Üçyol–Buca Metro Hattı’nın ilerleyişi, 1,2 milyon ton asfalt serimi, kırsalda bin 600 kilometre yol iyileştirme çalışması, Onat Tüneli’nin tamamlanması, bisiklet yollarının geliştirilmesi, sinyalizasyon modernizasyonu, otopark yatırımları gibi çalışmalar için kullanılacak. Bu yatırımlar, kent içi ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini yükseltmeyi hedefliyor.

AFET YÖNETİMİ VE KENTSEL DAYANIKLILIK

Afet yönetimi ve kentsel planlamaya yönelik faaliyetler için toplam 10,2 milyar TL kaynak ayrıldı. Bu kapsamda Deprem Master Planı, mikrobölgeleme çalışmaları, itfaiye altyapısının güçlendirilmesi, yeşil alan düzenlemeleri, kentsel dönüşüm projelerinde Gaziemir Aktepe-Emrez ve Karşıyaka Örnekköy’de yer alan bazı etapların tamamlanması ve hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi önceliklendirildi.

Sosyal hizmetler, sürdürülebilir çevre yatırımları ve Tek Sağlık yaklaşımı bütçede güçlü biçimde yer aldı. 5,1 milyar TL’lik sosyal hizmet ve dayanışma programları; eğitim destekleri, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler, dezavantajlı gruplara sosyal destekler, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımları kapsıyor. ‘Tek Sağlık Programı’na ise 6,5 milyar TL kaynak ayrıldı. Bunların içinde Eşrefpaşa Hastanesi yatırımları, sahipsiz hayvan bakım hizmetleri, spor tesisleri ve sağlıklı yaşam projeleri yer alıyor. Sürdürülebilir çevre ve kırsal kalkınma yatırımlarına ise 6,4 milyar TL kaynak ayrıldı. Bu kapsamda atık yönetimi, kompost ve biyokömür üretimi, gıda stratejisi uygulamaları ve kırsal üretici destekleri çalışmaları yürütülecek.

33.3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2026 Mali Yılı Bütçesi, İzmir’in ulaşım, altyapı, çevre, kentsel dayanıklılık ve sosyal destek alanlarındaki öncelikli ihtiyaçlarını esas alıyor. Yeni mevzuata tam uyumlu şekilde oluşturulan program bütçe; şeffaflık, hesap verebilirlik ve ölçülebilir sonuç üretme ilkeleriyle tasarlandı. 110 milyar TL’lik toplam bütçenin yüzde 59’unu oluşturan 64,7 milyar TL doğrudan hizmet programlarına, yüzde 34’ünü oluşturan 37 milyar TL ise ‘Yönetim Destek Programı’na ayrıldı. Bu yapı; 31 program, 52 alt program ve 106 faaliyet üzerinden ‘Performans Programı’yla bütünleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam gider bütçesi 110 milyar TL, toplam gelir bütçesi 92 milyar TL, finansman 18 milyar TL olmak üzere bütçe denklik ilkesi korundu. Gider bütçesinin dağılımına bakıldığında sermaye giderleri 33,3 milyar TL, mal ve hizmet alımları 31,5 milyar TL, cari transferler 15,1 milyar TL ve personel giderleri 7,1 milyar TL olarak belirlendi.