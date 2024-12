İzmir’de çifte turizm fuarı kapılarını açtı

Halil ERTUNÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen Travel Turkey İzmir (TTI) 18’inci Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Ülke ve bölge turizmine büyük katkı sağlayan TTI Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, turizm profesyonellerini 18'inci kez bir araya getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerini buluşturan TTI ile eş zamanlı olarak; 5-7 Aralık tarihleri arasında TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı da ikinci kez ziyaretçilerini ağırlıyor. Açılışa KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bilim ve Sanayi Teknoloji Eski Başkanı Dr. Faruk Özlü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tezcan ve birçok sağlık ile turizm alanının yönetim kurulu üyeleri ve şirket yöneticileri katıldı.

TTI İzmir açılış konuşmasını yapan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, “Turizmi 12 aya ve 81 ile yayma amacı ile yola çıktığımız Turizm Yüzyılı projeleri ile MICE acentasından, incominge, outgoingden, kültür turizmine, parlayan yıldızımız sağlık turizminden, doğa ve maceraya, havayolu ve karayolu taşımacılığından İç turizme kadar tüm alt ihtisaslarımız ile omuz omuza birlik ve beraberlik içinde 50 yıldır aralıksız üyelerimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Bizler, her zaman her yerde ve her platformda yerimizi almaya ve KKTC’nin tanıtmaya, Türkiye’nin genç kardeşlerimizin yaptığı dijital ortamdaki çocuklarımızla KKTC’nin çocuklarıyla Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımıyla ilgili sosyal medyaya yapmaya çalışıyoruz. KKTC’nin en önde gelen sektörleri, turizm, eğitim ve sağlık sektörüdür. KKTC’nin ekonomisine katkısı ise yüzde 60’ların üzerinde turizm gelirlerinden elde edildiğini de belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

TTI SAĞLIK TURİZMİNDE BÜYÜYECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır ise şu şekilde konuştu: “Modern zamanda turizmin geçmişini yaklaşık 200 yıldan az olduğunu söyleyebiliriz. Özel otomobil sayısında artış kara, deniz ve hava yollarındaki ilerlemeler ve konak tesisindeki gelişmeler, turizmin artık pek çok alanı kaplayan sektöre dönüştü. Teknolojik gelişmeler de iklim kriz gibi faktörler ise turizmin kendini yenilemesi gerekmektedir. Bu bir araya geliş yeni tanışmalara, eski birliktelikleri güçlendirmeye, ticareti arttırmaya da katkı olduğu kadar sektörün gelişmesinde de önemli bir adım. İzmir, 2024’ün ilk 10 ayında yaklaşık 1 milyon 600 bin turisti ağırlarken geçen yıl da yüzde 3,38 oranında karşılama yapmıştır. Yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 200 bin kişiyi ağırladık. Sağlık kurumları, yabancı dil bilen insan kaynaklarıyla da önemli bir yeri var bu kentin. İkinci TTI sağlık turizminde ise 16 ülkeden sağlık turizmi profesyonelleri de aramızdalar. Estetik Plastik Cerrahi Derneği’nin düzenlediği kongrede ise cerrahi müdahaleler de ele alınacak. TTI sağlık turizminde destekçileriyle gelişip büyüyecek.”