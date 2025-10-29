İzmir’de Cumhuriyet’in 102. Yılı coşkusu: 350 metrelik Türk Bayrağıyla Fener Alayı

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - İzmir'de tüm gün süren Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Fener Alayı ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Fener Alayında 350 metrelik Türk Bayrağı taşınırken Kordon boyu kırmızı-beyaza büründü.

İzmir'de Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları sabah saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Geçit töreninin ardından İzmirliler, gün boyunca çeşitli etkinliklerde bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise binlerce kişi, 350 metrelik Türk bayrağını taşıyarak Kordon’u kırmızı-beyaza bürüdü. 7'den 70'e İzmirliler alanları doldururken 102.yıl kutlamaları, Fener Alayı ile devam etti.

Saat 20.00’de Konak Saat Kulesi önünde başlayan yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile binlerce İzmirli katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yürüyüş esnasında, “Cumhuriyeti çok seviyoruz. İzmir cumhuriyeti çok seviyor. Bugün ona olan sevgimizi göstermek için bütün gün dışardaydık, törenlerdeydik, kutlamalardaydık, şimdi de fener alayında binlerce yurttaşımızla beraber sokaktayız ellerimizde bayraklarla. Güzel ülkemizin güzel insanlarını çok seviyoruz. Çok güzel şeyleri hak ettiklerini biliyoruz. Herkese çok sevgi ve selam İzmir’den. Herkesin bayramı kutlu olsun” dedi.

350 metrelik Türk Bayrağı dalgalandı

Konak Saat Kulesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun eşlik ettiği yürüyüşte yüzlerce İzmirli 350 metrelik Türk bayrağını 1. Kordon'da dalgalandırdı.

Havai fişek gösterisi düzenlendi

Fener Alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Vali Elban gösteriyi, denizde tekneden izledi.