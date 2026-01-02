İzmir’de dayanışma büyüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi yurttaşlara danışma ve dayanışma noktaları aracılığıyla düzenli olarak günlük sıcak yemek, bebek bezi, bebek maması gibi yardımlar sunan Büyükşehir ekipleri, mahalle sakinlerinin okuma-yazma, kültür ve sanat etkinlikleri ile sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili pek çok çalışma yürüttü.

12 dayanışma noktası, 4 danışma noktası ve 1 giyim mağazasıyla yaklaşık 410 binden fazla kişiye ulaşıldı. Nisan 2024-Aralık 2025 dönemi arasında üretilip dağıtılan yemek, kahvaltılık, kumanya, ikram, taziye pidesi rakamı 12 milyonu aştı.

45 binden fazla haneye toplamda 6 milyon litreyi aşan süt dağıtıldı. İhtiyaç sahibi ailelere 101 bin gıda paketi, 1462 hijyen paketi, 4 bin çuvaldan fazla yakacak, 3 bine yakın eşya, çocuklara ise 30 bin şampuan ulaştırıldı. Ayrıca 15 bin paketten fazla çocuk bezi, 3 bin adedi aşan çocuk maması, 2 binden fazla da “Hoş geldin bebek” paketi verildi.

Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden Anne Kart Projesi hane bütçesine katkı sağladı. 0-4 arası çocuğu olan ve yardım alması uygun görülen annelere aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan proje ile toplamda 653 bin kontörü aşan dolum yapıldı.

İzmir’in 30 ilçesinde düzenlenen Ramazan programları kapsamında 78 binden fazla iftar yemeği dağıtıldı. 10 bin adet ve 7 bin litreyi aşan temizlik ürünü, 30 bin paket kadın pedi temin edildi. 1257 kilogram aşurelik malzeme alınarak yurttaşlara ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı saha ekipleri tarafından “Vatandaş Ziyaretleri” kapsamında 14 binden fazla haneyle temas kuruldu. Aile bütçelerine katkı sağlanması ve israfın önlenmesi amacıyla başlatılan İkinci El Pazarları uygulaması ile hem fazla eşyalarını satanlar, hem ihtiyaçlarını uygun fiyata alanlar, hem de çevredeki esnaf desteklendi. Buca, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar ve Konak’ta düzenlenen İkinci El Pazarları kapsamında 1796 stant hizmeti sağlandı.

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü yerleşkesi içerisinde yer alan huzurevinde 483 yaş almış yurttaş kaldı. Müyesser Turfan Geçici Erkek Barınma Merkezi’nden 816 erkek yurttaş toplam 16 bin 290 gün faydalandı. Evsiz vatandaşlara sunulan banyo berber uygulamasıyla 5 binden fazla kez hizmet verildi. Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi de 14 Ocak 2025 tarihinde faaliyete başladı. Merkezden 152 kursiyer 7 ayrı kategoride kurs hizmeti alıyor.

EMEKLİLERE DESTEĞİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Emekliler için 2024 yılında 3 binden fazla kişiye 446 bin liranın üstünde katkı verildi. Giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle emeklilere destek genişletildi. Emekli kira desteği 6 milyon lira, market desteği 52 milyon lira, su faturası indirimi ise 841 bin lirayı geçti.

1315 afetzedeye 32 milyon liradan fazla kaynak ayrıldı. Acil ihtiyaçlı 639 kişiye ise 14 milyon lirayı aşan nakdi destek sağlandı. 2024 ve 2025’te Ramazan Bayramı’nda 84 bini aşan kişiye 72 milyon, Kurban Bayramı’nda 81 binden fazla kişiye 73 milyon liraya yakın destek sağlandı. Ayrıca şehit gazi ailelerine 2 milyon lirayı geçen katkı verildi. Nakdi yardımlar kapsamında çölyak ve fenilketönüri hastalarına yaklaşık 4 milyon liralık destek sağlandı.

RAKAM YÜKSELECEK

Eğitim Desteği kapsamında 5 bin 398 öğrenci için 20 milyon lirayı aşan ödeme yapıldı. 2025 yılında kış desteği kapsamında 54 binden fazla kişi için 54 milyon lirayı, yeni yıl desteği kapsamında ise 60 bin kişi için 60 milyon lirayı aşan ödeme yapıldı. Ayrıca İzmir Barosu’na adli yardım destek ödemesi doğrultusunda bir milyon liralık destek sağlandı. Toplam nakdi yardım tutarı 393 milyon 438 bin 62,42 TL’ye ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026’da sosyal yardımlarını daha da artırmayı hedefliyor. Büyükşehir, yeni yılda 770 milyon lira nakdi yardım yapacak.