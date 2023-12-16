İzmir’de deniz ulaşımı iptal

İzmir’de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm deniz seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği açıklandı.

İzmir’de sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle, saat 14.20’den itibaren tüm deniz seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

İzdeniz’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle saat 14.20’den itibari ile tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi.