İzmir’de depremde hayatını kaybedenler anıldı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma töreni düzenlendi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Deprem, siyasetine göre siyasi görüşüne göre inanca göre ayırmaz. Allah korusun, o yığının altında kaldığında canını kaybettiğinde herkes aynı acıyı hisseder. Geride kalanlar aynı üzüntüyü yaşar. Dolayısıyla bazı şeylerin siyaseti olmaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'deki 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde hayatını kaybedenler için 30 Ekim Deprem Anıtı ve Parkı'nda anma töreni düzenledi. Törene CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ile depremzedeler katıldı. Anma töreni Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından depremin meydana geldiği saat 14.51'de siren sesi eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Depremde hayatını kaybedenler anısına 30 Ekim Deprem Anıtı'na karanfiller konuldu. Tören kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremin ardından gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan görüntüler izletildi.

'DEPREMİN DE ÇÖPÜN DE SİYASETİ OLMAZ'

Depremin siyaset üstü bir konu olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bazı şeylerin siyaseti olmaz. Bir şeyleri eleştireceksek, o eleştirilerin karşısında kendimiz de olalım. Hiç kimse kendisini o eleştiriden muaf tutmasın. Gerçekten kim nerede hata yaptıysa bunu kabul etsin ve gereğini yerine getirsin. Hiç kimse samimiyetsiz olmasın. Çünkü insanların canlarından bahsediyoruz. Telafi edilemeyecek kayıplardan bahsediyoruz. Burada kaybettiğimiz canların hangi partiyi desteklediğini sorduk mu? 6 Şubat'ta deprem bölgesinde belediyeler hangi partiye aitti diye sorduk mu? Deprem, siyasetine göre siyasi görüşüne göre inanca göre ayırmaz. Allah korusun, o yığının altında kaldığında canını kaybettiğinde herkes aynı acıyı hisseder. Geride kalanlar aynı üzüntüyü yaşar. Dolayısıyla bazı şeylerin siyaseti olmaz. Konu bu değil ama aklıma çok geldiği için söyleyeyim çöpün da siyaseti yapılmaya çalışılıyor. Ayıptır, çöpün de siyaseti olmaz. Depremin siyaseti olmaz. Ama eleştiriliyorsanız, bu eleştiri bana mı yapılıyor diye kendinize sormalısınız. Hangi zeminde, hangi sağlamlıkta bir evin yapılması gerektiğiyle ilgili mevzuat eksikliği varsa, onu düzeltmek için muhatap olanlar o eleştiriyi alacak. O işin kontrolünü yaparken kim eksik kaldıysa, o işin muhatabını o kişi ya da kurum üstlenecek" dedi.

'RİSKLİ YAPILARA ÇARE BULUNMALI'

Belediye olarak Bayraklı ve Bornova'da 100 bine yapın yapıyı taradıklarını belirten Başkan Tugay, "Bu binaların dayanıklılığı, İnşaat Mühendisleri Odamız ile üniversitelerimizin iş birliğiyle incelendi. Sonuç olarak bir envanter çıktı ve orada 4 bin 100 konutun performans testleri yaptırılması ve sağlamlığının kontrol edilmesi gerektiği bildirildi. 'Bunlar riskli olabilir' denildi. Biz de ilgili belediyelerimize bu yazıları gönderdik, bina sahiplerine durumu bildirdik. O günden beri gelişmeleri bekliyoruz. İnsanlar, binaları riskli çıkarsa o binayı boşaltmak zorundalar. Kendilerine nerede oturacaklarını bulmak zorundalar. Üstelik riskli yapıların yenilenmesi için de bir çare bulunmalı" diye konuştu.

'İLÇENİN YÜZDE 70'İ DEPREME DAYANIKSIZ'

Anma töreninde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da "Bayraklı'nın yaklaşık yüzde 70'i depreme dayanıksız. Sadece şiddetine bağlı olarak yıkılan binalarımızın haricinde bugün riskli yapı tespiti yapamayan aslında riskli olduğunu bilen binlerce yurttaşımız aramızda bulunuyor. Kendi acı gerçeğimizi biliyoruz ancak imkanlar el vermediği için mecburiyetimizle o evlerde yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı ve CHP Bayraklı Meclis Üyesi Haydar Özkan da depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, (DHA)