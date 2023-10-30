İzmir’de depremin üstünden üç yıl geçti: Acılar hâlâ taze

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden bu yana geçen sürede yaralar sarılırken yaşamını yitiren 117 kişinin acısı dinmedi.

BİRGÜN EGE

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6,6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü. Deprem sonrası AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre biri boğulma sonucu olmak üzere 117 kişi hayatını kaybetti ve bin 34 kişi de yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı, birçok bina deprem nedeniyle hasar gördü ve oturulamaz hale geldi.



İzmir'de yaşanan deprem sonrası bölgeye sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok noktasından da yardım yağdı. İzmir depremi aynı zamanda dayanışmanın gösterildiği bir olaydı. İzmirliler, depremden zarar gören yurttaşlar için gelen yardımları ayrıştırmak ve vatandaşlara ulaştırmak için günlerce çalıştı.

DEPREMZEDELERİN SORUNLARI BİTMEDİ

Depremin üzerinden 3 yıl geçti ancak depremzedelerin sorunları henüz çözülmedi. Deprem sonrası depremzedeler tarafından kurulan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İzmir depremzedesi unutuldu. Bundan sonra sırtı sıvazlanan, verilen sözlere inanan, sabırla bekleyen mülayim depremzede olmayacağız. Bizler 30 Ekim 2020 depremzedeleri olarak 36 ay sonunda artık yol ayrımındayız. İlk günden beri söylediğimiz 'Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız' sloganının sonuna geldik. Önümüzdeki 30 Ekim 2024’e kadar ya evlerimizi yapacağız ya da bu diyardan yol alacağız! Depremzedenin dayanacak ne psikolojik ne maddi gücü kalmamıştır.”

Öte yandan İzmir depreminin üçüncü yılında yıkılan binalarla ilgili davalar sürüyor. Emrah, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbek ve Doğanlar apartmanları ilgili davalarda kararlar çıktı. Rıza Bey Apartmanı davası sonuçlanmadı.

ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRECEK

İzmir’de depremin üçüncü yılında hayatını kaybeden 117 kişi anıldı. İzmir Barosu ve yakınlarını kaybeden aileler Bayraklı’da bulunan Baro Bahçe’de bir araya geldi. Baro Bahçe’de açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Deprem bu ülkenin gerçeği. Biz bu acı gerçeği ne yazık ki 6 Şubat’ta Maraş depreminde de yaşadık. Ne kadar yıkıcı, ne kadar olumsuz sonuçlar verdiğini o kadar yakından takip ettik ki çünkü o aşamada o bölgedeydik. Depremin bütün etkilerini görme imkanımız oldu. Ne yazık ki hep söylüyoruz, deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Ama binanın yanında başka şeylerde öldürüyor, ihmal, liyakatsizlik, denetimsizlik, hepsi bir araya geldiği zaman can kaybı daha da artmaya devam ediyor” dedi.



Yılmaz, “Tutuklu sanık kalmadı. Rızabey apartmanı davasında bizler dosyanın esas hakkında mütalaa için savcıya verilmesini beklerken sayın heyet yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi ve duruşma 9 Şubat’ta ertelendi. Bütün meslektaşlarımı buradan 9 Şubat’ta yapılacak duruşmaya davet ediyorum. İzmir Barosu olarak bu tür katliamların takipçisi olacağız” diye konuştu.

“KATİLLER SERBEST DOLAŞIYOR”

Açıklama sonrası Baro Bahçe’den Rızabey apartmanı önüne yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası apartman önünde konuşan aileler, adalet arayışlarının devam ettiğini söyledi. Çocukları Lena ve Vera’yı depremde kaybeden Nilay Yücel, Bayraklı Belediyesi’nin apartman önüne geçici olarak koyduğu anıta tepki göstererek, “Çocuklarımın fotoğrafını o anıta koymayacağım. Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluklarını yerine getirmiyor” dedi.

Daha sonra söz alan Deniz Yücel ise, “Depremin üçüncü yılında buradayız çünkü adalet arıyoruz. Adalet sağlanmış olsaydı sadece katledilen insanları anıyor olacaktık. Ama şu anda biz haykırışla buradayız. Katilleri serbest olan bir mahkeme süreci geçirdik. 36 kişimin öldüğü Rızabey apartmanı davasında tutuklu kalmadı, katilleri serbest dolaşan bir üçüncü yıla anması yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜM SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN”

Son olarak konuşan, çocukları Diren ve Feda’yı depremde kaybeden Emine Yücel de, “Dünyada en şiddetli depremlerin meydana geldiği ülkelerde bile bizim ülkemizdeki kadar can kaybı yaşanmıyor. Çünkü bizim ülkemizde imara açılmaması gereken, deprem riski taşıyan alanlar imara açılıyor. Binalarda kullanılan malzemeler çalınıyor. Yapılar denetlenmiyor. Sorumlular hak ettikleri gibi cezalandırılmıyor. Bu bir katliamdır, yapanlar apaçık ortadadır ve kasıtla hareket etmişlerdir. Bu kasıt, rant kastıdır ve maalesef ülkemizde rant insan hayatından daha önemlidir” dedi.

“ÜLKEMİZDE RANT, İNSAN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ”

Rızabey apartmanı dışındaki deprem dosyalarında karara çıktığını ve bu dosyalardaki suçluların hak ettikleri, caydırıcı cezalar almadığını ifade eden Yücel, şunları dile getirdi:

“Suçlular dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bizim canlarımız ise mezarlara hapsedildiler. Rızabey apartmanı yargılaması tüm deprem dosyaları için emsal oluşturacak bir dosyadır. Bu hukuk mücadelesinden çıkacak yargı kararı ülkemizde deprem adı altında yaşanan katliamlara emsal oluşturacaktır. İnsan hayatı yerine beton sevdalılarının rantlarını koruyan, suçlarına ortak olan, siyasiler, kamu görevlileri, yargı mensupları, ölen her canın ve bundan sonra ölecek her canın asıl sorumluları sizlersiniz, sizleri takip edip, teşhir etmek de bizim boynumuzun borcudur. Adalet mücadelemiz devam edecek.”