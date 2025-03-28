İzmir’de direniş vakti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İzmir’de başlayan protestolar günlerdir sürüyor. Alsancak, Bornova, Buca ve Bayraklı başta olmak üzere kentin birçok noktasında eylemler düzenlenirken polis, sert müdahalelerde bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, öğrenciler dersleri boykot etti, yurttaşlar sokaklara çıktı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen protestolar, on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. CHP, SOL Parti, TİP, EMEP, TKP gibi siyasi partilerin yanı sıra DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası gibi sendika ve meslek örgütleri de eylemlerde yer aldı. Meydanı dolduran kalabalık, sloganlar ve şarkılar eşliğinde demokratik taleplerini dile getirdi.

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, gözaltılara ve baskılara karşı akademik boykota gitti. Derslere girmeyen öğrenciler, kampüslerde yürüyüşler ve forumlar düzenledi. Ege Üniversitesi öğrencileri, Bornova Küçükpark’ta toplanarak Büyükpark’a yürüyüşler düzenledi. Marşlar ve sloganlarla yapılan yürüyüşe çevredeki yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. Protestolar Dokuz Eylül Üniversitesi’nde de sürdü. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi öğrencileri boykot çağrıları yaparken, akademisyenler destek açıklamalarında bulundu.

Günlerdir süren protestoların bir diğer adresi de Bayraklı’daki AKP İl Binası oldu. Her gün binaya yürüyüş düzenleyen yurttaşlara polis, TOMA’larla tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Lozan Meydanı’nda da her gün toplanan protestoculara polis müdahalesi devam etti. Kolluk kuvvetleri TOMA’larla tazyikli su ve biber gazı kullanırken, birçok kişi gözaltına alındı.

400’E YAKIN GÖZALTI

Son günlerde İzmir genelinde düzenlenen protestolarda ve ev baskınlarında yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar günlerce emniyette tutulduktan sonra gruplar halinde İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Şimdiye kadar en az 10 kişi tutuklanırken, serbest bırakılanlar kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti.

Gözaltına alınanlar arasında SOL Parti İzmir İl Sözcüsü ve gazeteci-yazar Barış İnce, SOL Parti İl Yöneticisi Mehmet Duman ve ilçe yöneticisi Sevil İnce de bulunuyor. Sevil İnce serbest bırakılırken, Barış İnce ve Mehmet Duman 72 saatten fazla gözaltında tutuldu. Protestoları takip eden gazeteciler de hedef oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Barut gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Barış İnce ve foto muhabir Murat Kocabaş dört günlük gözaltı sonrası bırakıldı.