İzmir’de duraklara yeni çöp kovaları

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından otobüs duraklarında kullanılmak üzere tasarlanan yeni çöp kovalarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yeni çöp kovalarının montajına kent genelinde başlanırken, uygulamanın duraklarda temizlik ve düzeni artırması hedefleniyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından otobüs duraklarında kullanılacak yeni çöp kovalarının tasarımı tamamlandı, montaj çalışmalarına başlandı. Kentlilerin en yoğun kullandığı alanlardan biri olan otobüs duraklarında daha düzenli, temiz ve estetik bir ortam oluşturmayı amaçlayan çalışma kapsamında, İzmir genelinde 3 bin 150 adet çöp kovasının üretimi ve montajı planlanıyor. Pratik kullanım ve kolay bakım esas alınarak tasarlanan pota tipi çöp kovalarında, çöp poşetleri rahatlıkla değiştirilebiliyor. Çöp kovalarında sigara izmaritleri için ayrı bir bölüm, diğer atıklar için ise ayrı bir alan bulunuyor. Mavi-beyaz renklerde tasarlanan çöp kovaları, ESHOT’un nazar boncuklu otobüsleriyle görsel bütünlük oluşturuyor. Böylece durak çevrelerinde hem işlevsel hem de kent kimliğiyle uyumlu bir görünüm hedefleniyor.

“Küçük sorunlara da çözüm üretmek zorundayız”



Montaj çalışmalarına kent merkezinden başlandı. Haftada ortalama 200 çöp kovası kurulması ve çalışmanın yaklaşık 16 hafta içinde tamamlanması öngörülüyor. Uygulama ile durak çevrelerinde çevre kirliliğinin azaltılması, bekleme alanlarında daha düzenli bir kullanım sağlanması ve İzmir’in kamusal alanlarında vatandaşa saygıyı esas alan bir kent düzeninin güçlendirilmesi amaçlanıyor.