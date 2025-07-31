İzmir’de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 15 lira

İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, 1 Ağustos'tan itibarıyla geçerli olacak tarifeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğe son olarak şubat ayında artış yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Şubat ayında gereken artış oranlarını ekmeğe yansıtmamıştık, bugün de yansıtmıyoruz. Geçen Şubat’tan bu yana ekmek girdilerinde önemli artışlar oldu. Mayada yüzde 80, un fiyatlarında yüzde 50 gibi yüksek oranlarda artışlar oldu. Elektrik, mazot, su fiyatlarındaki artışlardan zaten toplumun her kesimi şikayetçi. Bizde işçilik de çok önemli bir maliyet. Asgari ücretin çok üzerinde maaş verdiğimiz halde çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyoruz. Tüm bu artışlara rağmen ekmek için sadece yüzde 20 oranında bir artış uyguluyoruz. Çünkü fiyat talebimizi hazırlarken İzmirlilerin menfaatlerini de gözetmeye özen gösteriyoruz. İzmir’de fırıncı camiası ile halk arasında güzel bir uyum var. Gerekçelerimizi sunduğumuz zaman toplum anlayışla karşılıyor, biz de mümkün olduğu kadar artış yapmamaya, zorunlu durumlarda ise hak ettiğimiz oranlardan fedakarlık yaparak talepte bulunmaya özen gösteriyoruz.”