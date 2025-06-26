İzmir’de emeklilerden geçim isyanı: “Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz"

İzmir Emekliler Platformu üyeleri, düşük emekli maaşları ve hayat şartlarına karşı Alsancak’tan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüyerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz” denildi.

İzmir Emekliler Platformu üyeleri, emekli maaşları ve yaşam koşullarındaki zorluklara tepki göstermek amacıyla Alsancak’ta bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) binası önünde bir araya geldi. “İnsanca yaşam istiyoruz”, “TÜİK değil toplu sözleşme”, “Sadaka değil toplu sözleşme” ve “Emekliyiz haklıyız kazanacağız” sloganları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden yürüyen emekliler, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Platform adına basın açıklamasını Kenan Işık okudu. Açıklamada, 2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesine rağmen 2025’in ilk altı ayında emeklilerin haklarının daha da geri alındığına dikkat çekildi.

Kenan Işık’ın okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024 yılını emekliler yılı ilan edenler, 2025 yılının ilk altı ayında geleceğimizi de çaldılar. Emeklilere sefaleti ve açlığı reva gördüler. Haklarımızı yok saydılar. Bizler, sermayenin iktidarları tarafından yaşam alanlarının dışına itilmek istenen 16 milyon emeklileriz. Yıllarca üretimde, hizmet sektöründe en ağır işlerde ömrümüzün en güzel yıllarını sermaye sahipleri daha çok kar etsinler diye harcamadık. Bedenen, ruhen yıprandık. Saldırılara maruz kaldık. Çalışırken geleceğimiz için aylıklarımızdan peşin peşin kesilen SSK-Emekli Sandığı primleri ile insanca yaşayacağımızı beklerken, haklarımız gasp edildi. Bizler kesintilerimizin karşılığı insanca yaşamamıza yetecek emekli aylıklarımızı istiyoruz. Bizden keserek aldıklarınızı şimdi geri istiyoruz. Biz sizlerden sadaka, lütuf istemiyoruz. Biz Emekliler olarak bugünü, geleceği kurtarmak, çocuklarımız ve torunlarımız için insanca yaşanabilir, savaşsız sömürüsüz bir dünya ve ülke için mücadele ettik, mücadele etmeye yine devam ediyoruz.”

TÜİK VERİLERİNE TEPKİ

Açıklamada ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine de tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Emekliler Platformu olarak siyasi iktidarı, TÜİK yalanlarından vazgeçmeye, enflasyon hesabının gerçek enflasyon verilerine göre değerlendirmeye davet ediyoruz. Emeklilerin hakkı olan insanca yaşanacak ücretlerimizi istiyoruz.”

Açıklamada emeklilerin taleplerini ise şu sözlerle dile getirildi:

“İzmir Emekliler Platformu olarak: İnsanca yaşanacak bir aylık için, bugüne kadar yaşadığımız hak kayıplarının derhal giderilmesini talep ediyoruz. Emeklilerin gerçek örgütleri olan sendikaların önündeki anti demokratik yasalar, engeller hemen kaldırılmalı. Sendikalar yasal güvenceye kavuşturulmalı. Emeklilerin sağlığa erişimi kolaylaştırılmalı, ücretsiz anadilde sağlık hakkı sağlanmalı. Emeklilere 2006 yılında çıkartılıp 2008’de uygulanan aylıklarla ilgili yasa derhal iptal edilmeli, aylık bağlama katsayısı yeniden emekli ve emekçi örgütleriyle birlikte belirlenmeli. İzmir Emekliler Platformu olarak diyoruz ki: Emeklilere ücretsiz ulaşım, yaşlı bakım evleri, kültür evleri kurulsun. Emekli aylıkları emekli örgütleriyle toplu sözleşmeyle belirlenmeli. Emeklilerin hak kayıpları giderilmeli, insan onuruna yakışan ücret hakkımız derhal telafi edilmeli.”