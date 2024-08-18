İzmir’de evi yanan yurttaş: Çoluğumu çocuğumu evden zor çıkardım

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı’nda başlayıp rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınından etkilenen yurttaşlar konuştu. Meydana gelen yangın sonucunda evi yanan bir yurttaş, "Çoluğumu çocuğumu evden zor çıkardım. Suyla müdahale ettim ama söndüremedim yangını sonunda da tüm çatıyı sardı komple yandı. Benim 3 çocuğum evlenecekti onların bütün eşyaları mahvoldu gitti. Devletimiz bir destek olsun, insana yardım etsin" diye seslendi.

İzmir Karşıyaka Yamanlar'da 3 gündür süren yangın bu sabah itibarı ile kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yamanlar'da yangından etkilenen yurttaşlar konuştu. Evi yanan ve yangını söndürmeye çalışırken kolu yaralanan Mustafa Acer isimli vatandaş günler önce Karagöl’ün üstünde başlayan yangını gördüğünü ve görevlileri aradığını ancak yangını söndürmediklerini bildirdi. Acer, "Sabah uyandığımda her taraf toz dumandı. Yangın pek çok noktaya sıçradı sanki kasti yapmışlar gibi. Çoluğumu çocuğumu evden zor çıkardım. Suyla müdahale ettim ama söndüremedim yangını sonunda da tüm çatıyı sardı komple yandı. Benim 3 çocuğum evlenecekti onların bütün eşyaları mahvoldu gitti. Devletimiz bir destek olsun, insana yardım etsin. Hepimiz milletimiz için çalışıyoruz, hepimiz devletimiz için çalışıyoruz. Vergimizi veriyoruz, herşeyi veriyoruz. Ama neden destek olmuyorlar" diye sordu.

"25-30 YILLIK BİRİKİM 10 DAKİKADA YOK OLDU GİTTİ"

Yangın sonucu yaralanan kolunun belediye görevlileri tarafından pansuman edildiğini kaydeden Acer, "Belediye olmasaydı yandaki ev de yanacaktı. Bu da yanacaktı" diye konuştu. Rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını ifade eden bir başka vatandaş da "Evimin önü ve kömürlüğüm yandı. Elimizden geldiği kadarıyla kendi imkanlarımızla müdahale ettik. Yardım istiyoruz. 25-30 yıllık birikim 10 dakikada yok oldu gitti" dedi.

Duran Gündüz isimli vatandaş da şöyle konuştu:

“Bir an önce toplanması gerek. Bu böyle kalacak değil. Devlet de el atacak belediyeler de el atacak. Köyler yanmış, evler yanmış. Yazık günah. Bir şekilde toplanması lazım ki normal hayatına dönülsün. Hepimizin başına gelebilecek bir şey."