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İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 11:37
  • Giriş: 09.09.2023 11:37
  • Güncelleme: 09.09.2023 11:37
Kaynak: İHA
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İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Tire İstasyon Caddesinde meydana geldi. Motosikletle seyir halinde olan Onur Yılmaz (17), karşı yönden gelen Mustafa G. yönetimindeki otomobil dönüş yaptığı esnada otomobile çarptı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu konumunda bulunan Halil K. (18) ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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