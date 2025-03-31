İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Kalabak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Çanakkale yönüne seyir halinde olan Mehmet Nuri Çelik (44) idaresindeki 10 APR 925 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Takla atan otomobil şarampole devrilirken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen otoyol jandarması yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Mehmet Nuri Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan araçtaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, sürücü Çelik’in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.