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İzmir’de feribot tarifelerine zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yenilenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

BirGün Ege
  • 06.11.2024 12:59
  • Giriş: 06.11.2024 12:59
  • Güncelleme: 06.11.2024 13:02
İzmir’de feribot tarifelerine zam yapıldı
Birgün Ege

İzmir’de Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesine zam yapıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre otomobile 50 TL, otobüs-kamyona ise 140 TL zam yapıldı. Yeni biniş ücretleri motosiklet 50 TL, otomobil 160 TL, orta sınıf araç 300 TL, otobüs-kamyon 700 TL ve TIR ise 1000 TL olacak.

Yeni tarife dönemiyle birlikte otomobillere indirim uygulaması da başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla yapılan düzenlemeye göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) – 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) – 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL’ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

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