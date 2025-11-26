İzmir’de festival başlıyor

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, yarın saat 19.00’da sokak açılışıyla başlıyor. Alsancak’taki ÖSYM binasından Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yapılacak festival yürüyüşünün ardından 28 Kasım’da Elhamra Sahnesi’nde ödül töreni gerçekleştirilecek. ‘Gençlik’ temasıyla gerçekleştirilecek festival 7 Aralık’a kadar İzmirli tiyatroseverleri ağırlayacak. Bu yıl festivalde Onur Ödülü tiyatro sanatçısı Sumru Yavrucuk’a takdim edilecek. Yavrucuk, Shirley Valentine adlı oyunuyla festival kapsamında sanatseverlerin karşısında olacak. Festivalde Emek Ödülü tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya’ya verilecek. Tema Ödülü ise 14 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız protestoları sırasında hukuksuzca tutuklanan, şeker hastası olmasına rağmen ilaçları günlerce verilmeyen ve hayati tehlike atlatan üniversite öğrencisi Mina Pelit’e takdim edilecek.

‘Sahne Gençlerin’ sloganıyla yola çıkan 13. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali bu yıl karartılmış bir salonda, ilk sahnenin ışıklarını yakan gençleri selamlamak amacıyla ‘perde’ diyecek. Festival kapsamında İran, Moldova ve Yunanistan’dan 3 oyun, 3 çocuk oyunu olmak üzere toplam 29 oyun İzmir ve Manisa’nın 13 salonunda seyircinin karşısına çıkacak. Zengin programıyla dikkat çeken festivalde atölye çalışmaları ve söyleşiler de ücretsiz olarak katılımcıları ağırlayacak.

Destekçileri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Konak, Bornova, Karabağlar ve Narlıdere belediyeleri, İzmir Barosu, TMMOB, TTB, KESK, BirGün gazetesi, Konak Kent Konseyi, Kozalak Kültür ve Dayanışma Kooperatifi’nin bulunduğu festival birçok oyunu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak.

13. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nden öne çıkan oyunlardan bazıları şu şekilde:

Arturo Uİ’nın Önlenebilir Yükselişi 29 Kasım’da saat 20.00’de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnede olacak. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Şantiye Tozu Topluluğu tarafından sahnelenecek oyun 1941’de Bertolt Brecht tarafından kaleme alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Şehirler, Yollar, Hikâyeler adlı oyun 30 Kasım’da Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Moldova Gagavuz Milli Tiyatrosu, Gagavuz Türkçesiyle ve Türkçe üst yazıyla Körlerin Dünyası oyununu oynayacak. Oyun, 1 Aralık’ta saat 20.00’de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde 14 yaş ve üstü çocukları bir araya getirecek.

Tiyatrocu Sumru Yavrucuk, 2 Aralık’ta saat 20.00’de Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde Shirley Valentine oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak. Tek kişilik komedi oyunu, orta yaşlı işçi sınıfından bir ev kadınının hayatından kesitler sunuyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz atölye çalışmalarından bazıları ise şöyle:

Minyatür Kostüm Yapım Atölyesi 30 Kasım’da Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak katılımcıları ağırlayacak.

Çocuk Tiyatrosu Metin İnceleme ve Yazma Atölyesi, 6 Aralık’ta 10.00-17.00 saatleri arasında Selda Uzunkaya’nın yürütücülüğünde Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Oyunculuk ve Beden İlişkisi Atölyesi, 7 Aralık’ta 10.00-17.00 saatleri arasında Cezgizhan Sürücü yürütücülüğünde yapılacak. Çalışma, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde konuyla ilgilenenleri bekliyor.

Atölyelere katılmak için https://izmirtiyatrofestivali.org/ adresinden başvuru formunu doldurabilirsiniz.

***

BAŞKENT’TE SEYİRCİLER SALONLARI DOLDURDU

28. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başkentte yoğun ilgi görüyor. Festival 1 Aralık’a kadar tiyatroseverleri toplam 28 oyunla buluşturacak. Festival kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Düğün ya da Davul oyunu bu akşam saat 20.00’de ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne’de ücretsiz olarak sahnelenecek. İran Oynar Tiyatro Grubu Antigone’yi 27 Kasım’da FADE Sahne’de, Yolcu Tiyatro Muhammed Ali’yi Vesahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu’nda 28 Kasım’da, Bolu Bölge Tiyatrosu ise Sanatçının Ölümü’nü 28 Kasım’da Aralık Sahne’de sergileyecek. Fabrika Sanat’ın İnsan Müsveddesi adlı oyunu ise 28 Kasım’da Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. 1 Aralık’ta Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun Müzeyyen oyunu ile festival sona erecek.