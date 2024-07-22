İzmir’de gazeteciler sokağa indi: "Geçinemiyoruz"

Gazeteciler Sendikası, İzmir'de düşük maaşları protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın emekçileri, "Karın tokluğuna bile çalışamıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

YAREN ÇALIŞKAN

Türk-İş’e bağlı Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, ekonomik olarak son dönemde yaşadıkları zorlukları dile getirmek için eylem gerçekleştirdi. Alsancak ÖSYM önünde toplanan basın emekçileri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası gazeteciler, basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Nil Kahramanoğlu, "Yılın başında asgari ücret seviyesine getirilen maaşlarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biz gazetecilerin ortalama ücretleri, açlık sınırına hatta onun da altına geriledi. En temel tüketim maddelerine hemen her gün zam gelmekte ancak TÜİK’in hayali enflasyon oranı nedeniyle ücretler gerçek enflasyonun çok altında yükseltilmekte. Son yıllarda TÜİK, gerçek enflasyonun yarısının da altında oranlar açıkladığı için, ücretlerimize yapılan zamlar da gerçekçi olmadı" dedi.

Kahramanoğlu, temmuz ayında ücretlere zam yapılmadığını vurgulayarak, "Yılın başında asgari ücret seviyesine getirilen maaşlarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Aldığımız yemek ücretleriyle 10 gün yemek yiyemiyoruz. Yani karın tokluğuna bile çalışmıyoruz. Yoksullaşmamızın tek sorumlusu medya patronları değil hiç şüphesiz. Yıllardır iktidarın bu alanda uyguladığı politikaların da büyük katkısı var. Kâğıt fiyatları her gün artarken gazetelerin ana gelir kaynaklarından biri olan resmi ilan fiyatları aynı oranda artmadı" diye konuştu.

"GAZETECİLİK İKTİDAR ELİYLE İTİBARSIZLAŞTIRILDI"

Gazetecilik mesleğinin iktidar eliyle itibarsızlaştırıldığının altını çizen Kahramanoğlu, "Çarşamba günü aynı zamanda Türkiye’de sansürün kaldırılışının 116. Yılı kutlanacak. Matbaalardan, gazetelerden 116 yıl önce sansür memurlarını kovan meslek büyüklerimizin bıraktığı bu mücadele geleneğini sürdüren bizler, sansüre, oto-sansüre karşı ve basın özgürlüğü için yürüttüğümüz mücadelenin yanına, daha iyi bir ücretle çalışma mücadelesini de ekliyoruz" şeklinde konuştu.

Medya patronlarına ve işverenlere çağrı yapan Kahramanoğlu şu ifadeleri kaydetti: "Bir an önce ücretlerin insanca yaşanabilecek bir seviyeye gelmesi için adımlar atın. Biz gazetecilerin haklarının gasp edilmesine sessiz kalmayın. Sesimizin ve sözümüzün özgürlüğü tüm toplumun özgürlüğüdür! Çünkü haberci olmazsa haberiniz olmaz."