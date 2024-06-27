İzmir’de geri dönüşüm tesisinde yangın

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Adalet Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler gökyüzüne yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın iki iş yerine daha sıçradı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.