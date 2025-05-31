İzmir’de Gezi anması: “Mücadeleyi bırakmayacağız”

Gezi Direnişi’nin 12’nci yılı dolayısıyla İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yurttaşların yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi katıldı. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz tarafından okunan ortak açıklamada, Gezi Direnişi’nin taşıdığı toplumsal ve siyasal miras hatırlatıldı.

Gezi’nin demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, barışın önemini gösterdiğini belirten Yılmaz, “Gezi bize, birleşmiş bir halkın yenilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Açıklamada, Gezi’nin yalnızca Türkiye tarihinin en büyük toplumsal direnişlerinden biri olmakla kalmadığı, aynı zamanda bugün yaşanan karanlığın nasıl aydınlığa çıkarılacağına dair bir yol gösterici olduğu vurgulandı. Yılmaz, “Bugün yaşadığımız karanlığın dağıtılıp aydınlığa kavuşmamızda aydınlanmacılık, ilericilik, devrimcilik gibi en temel hasletlere sahip olmamız ve bu temelde birleşmemiz gerektiğini gösteren Gezi, aslında insanlığın her zaman daha ileriyi ve iyiyi aradığının da bir işareti olarak yol göstericidir” şeklinde konuştu.

YÜREKLERDEKİ SIZI VE ÖFKE DİNMEYECEK

Gezi Direnişi’nde yaşamını yitirenlerin anıldığı açıklamada, “Onlar halkımızın mücadelesinin her alanında; tıpkı Denizler, Mahirler, İbolar, Sinanlar gibi yaşamaya devam edeceklerdir. Bu ülke, Ali İsmail’in ismini hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu ülkede Berkin denildiğinde yüreklerdeki sızı ve öfke hiçbir zaman dinmeyecektir. Bu ülke, evlatlarını asla unutmayacak, onların uğruna hayatlarını feda ettiği demokrasi ve özgürlük mücadelesi başarıya ulaşana kadar mücadele bilincini diri tutmaya devam edecektir. Onlar artık bu ülkenin kalbi, ruhu, bilinci olarak ölümsüzleşmiştir” ifadeleriyle yaşamını yitirenlerin mücadele mirasına sahip çıkıldı.

Ayrıca, 31 Mayıs’ın aynı zamanda Nurhak Dağları’nda 1971’de katledilen Sinan Cemgil, Alparslan Özdoğan ve Kadir Manga’nın yıl dönümü olduğuna dikkat çekildi. Yılmaz, Gezi’de ve Nurhak’ta yaşamını yitirenlerin ortak yönünün faşizme teslim olmamak ve halkı için canını ortaya koymak olduğunu belirtti.

Mart ayında ülke çapında gerçekleşen protestoların, halkın özgürlük ve demokrasiden vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu ülkenin aydınlık yurttaşları , faşizme karşı mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacaklardır. Bu ülkenin yurtseverleri ülkelerini sömürge olmaktan kurtarmakta bir adım bile geri atmayacaklardır. 70’lerden Gezi’ye bu bilinç hiçbir zaman yok olmadığı gibi bu bilinç geleceğe de taşınacaktır. Ülkemiz bir gün mutlaka özgür, demokratik, insanların refah içinde yaşadığı bir ülke haline gelecektir” dedi.

Etkinlik, Gezi Direnişi’ne emek veren yurttaşlara ve halen tutuklu bulunan direnişçilere selam gönderilerek ve saygı duruşuyla sona erdi.