İzmir’de gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

İzmir'de bu sabah saatlerinde, aralarında üniversite öğrencileri, sendikacılar ile SOL Parti, EMEP ve TİP üyelerinin bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6 kişinin, sosyal medya hesaplarından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümünde Mahir Çayan’ın fotoğrafını paylaşmaları gerekçesiyle ifadeye çağrıldıkları bildirildi.

Yurttaşlar, Bozyaka Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sorgularının ardından; Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi Necat Sezginer ile 4 SOL Parti ilçe yöneticisi serbest bırakıldı.

"MAHİRLERİ ANMAK SUÇ DEĞİLDİR"

SOL Parti İzmir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Saray rejimi baskılarıyla ülkedeki yoksulluğa, hayat pahalılığına ve tek adam rejimine itiraz edenleri susturabileceğini sanıyor. Bu keyfi gözaltılar ve tutuklamalar bizleri yıldıramaz. Türkiye’nin bağımsızlığı yolunda hayatını kaybeden Mahirleri anmak suç değildir. Yarın 1 Mayıs alanlarında daha güçlü ve kitlesel biçimde olacağız. İsyan ve özgürlük sloganlarımız İzmir caddelerinde yankılanacak.”

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube de bir açıklama yaparak, şu değerlendirmede bulundu: “Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış sendikal faaliyet yürütme hakkı ortadayken, sendikal mücadele yürüten arkadaşlarımıza yönelik bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Hukukun asgari ilkelerinin dahi hiçe sayıldığı bu ortamda, bu karanlığa karşı başta eğitim emekçileri olmak üzere, 1 Mayıs alanlarını doldurarak güçlü bir yanıt verilecektir.”