İzmir’de grev beşinci gününde

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN’da çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev beşinci gününe girdi.

Greve çıkan işçiler 10.00'da Konak Pier önünde toplanarak eylemlerine devam edecek. İşçiler buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Sendika işçilere beyaz tişört giyme çağrısında bulundu.

CEMİL TUGAY, GECE ÇÖP TOPLADI

İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, Parti Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte gece çöp topladı. İşçiler, "Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor" diyerek Tugay'a tepki gösterdi.

Cemil Tugay işçilere yüzde 29,16'lık zam teklif ediyor. Teklifi sefalet ücreti olarak nitelendiren işçiler, aynı zamanda eşit işe farklı ücret uygulamasına ve toplu sözleşme hakkının gasbedilmesine karşı da mücadele ediyor.

Kordon'da çöp toplayan Cemil Tugay, Anka Haber Ajansı’na şu açıklamalarda bulundu:

“Biz yarın belediye başkanlarımızla bir araya gelip bu durumun devam etmemesi için neler yapacağımızı konuşacaktık. Onun için toplantı yapmak üzere sözleşmiştik. Kordon tarafından geçerken oradaki çöp yığınını görünce, kötü kokusuyla, görüntüsüyle, sağlıksız haliyle içime sinmedi. Arkadaşlarımızı aradım, dedim ki “Lütfen gelin, bunları beraber toplayalım.' Ben sadece birkaç arkadaşımla bu işi yapabiliriz diye düşündüm. Başladık. Sonra esnafımız katıldı, sağ olsunlar. Ardından başka arkadaşlarımız geldi, belediye başkanlarımız geldi. Bugün burada Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki, Balçova, Menderes, gazilerimiz… Hepsi burada. Sağ olsunlar. Hiçbirini çağırmadık, kendiliklerinden geldiler. Yani bu durum hiçbirimizin içine sinmiyor. Biz çalışan arkadaşlarımızı seviyoruz. Onlara saygımız sonsuz, büyük ama sendikayla anlaşamadığımız zaman, belediyenin ödeyemeyeceği bir parayı veremeyiz, bunun devam etmesine izin veremeyiz. Bu mutlaka sonuçlanacak, sonlanacak."

"SADAKA DEĞİL TOPLU SÖZLEŞME"

Genel İş Genel-İş İzmir 2 No'u Şube Başkanı Ercan Gül daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: