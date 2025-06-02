İzmir’de grev beşinci gününde
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan grev beşinci gününde devam ediyor. İşçiler, Konak Pier'de toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN’da çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev beşinci gününe girdi.
Greve çıkan işçiler 10.00'da Konak Pier önünde toplanarak eylemlerine devam edecek. İşçiler buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Sendika işçilere beyaz tişört giyme çağrısında bulundu.
CEMİL TUGAY, GECE ÇÖP TOPLADI
İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, Parti Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte gece çöp topladı. İşçiler, "Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor" diyerek Tugay'a tepki gösterdi.
Cemil Tugay işçilere yüzde 29,16'lık zam teklif ediyor. Teklifi sefalet ücreti olarak nitelendiren işçiler, aynı zamanda eşit işe farklı ücret uygulamasına ve toplu sözleşme hakkının gasbedilmesine karşı da mücadele ediyor.
Kordon'da çöp toplayan Cemil Tugay, Anka Haber Ajansı’na şu açıklamalarda bulundu:
“Biz yarın belediye başkanlarımızla bir araya gelip bu durumun devam etmemesi için neler yapacağımızı konuşacaktık. Onun için toplantı yapmak üzere sözleşmiştik. Kordon tarafından geçerken oradaki çöp yığınını görünce, kötü kokusuyla, görüntüsüyle, sağlıksız haliyle içime sinmedi. Arkadaşlarımızı aradım, dedim ki “Lütfen gelin, bunları beraber toplayalım.' Ben sadece birkaç arkadaşımla bu işi yapabiliriz diye düşündüm. Başladık. Sonra esnafımız katıldı, sağ olsunlar. Ardından başka arkadaşlarımız geldi, belediye başkanlarımız geldi. Bugün burada Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki, Balçova, Menderes, gazilerimiz… Hepsi burada. Sağ olsunlar. Hiçbirini çağırmadık, kendiliklerinden geldiler. Yani bu durum hiçbirimizin içine sinmiyor. Biz çalışan arkadaşlarımızı seviyoruz. Onlara saygımız sonsuz, büyük ama sendikayla anlaşamadığımız zaman, belediyenin ödeyemeyeceği bir parayı veremeyiz, bunun devam etmesine izin veremeyiz. Bu mutlaka sonuçlanacak, sonlanacak."
"SADAKA DEĞİL TOPLU SÖZLEŞME"
Genel İş Genel-İş İzmir 2 No'u Şube Başkanı Ercan Gül daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"4 gündür masada uzlaşma sağlanamamasından dolayı grevdeyiz. 3 gündür de İzmir Kordon bölgesinde arkadaşlarımız ekmeklerini büyütmek için çöpleri toplattırmıyorlardı. Grev kırıcı arkadaşlarımız var bir şekilde onları uzak tutabiliyorduk, müsaade etmiyorduk. Ancak bugün kordona geldiğimizde izbb başkanı Cemil Tugay, Katı Atıklar Daire Başkanı, Şefi ve formenler bugün bizim toplamadığımız çöpleri topladılar. Cemil bey kendisi İzmir'e zarar verdirtmeyeceği söylemiyle bizleri İzmir'in düşmanıymış gibi ilan ediyor. İzmir bizim. Ben 21 yıldır buradayım. İzmir'in sahibi biziz. Herkes buradan geçer gider ama biz emekçiler burada kalıcıyız. Burada hiç kimsenin bizi halka esnafa İzmir'in düşmanıymış götermeye gerek yok. İşçyi işçiyi kırdırmaya hakkı yok. İzmir halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığı tutumdan kaynaklı buradan kendimizi çekiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki kendisi ve yanındakilere müdahale ettirip hukuksal anlamda bizi boşluğa düşürüp grevimize zarar vermeye çalışıyor. Bu greve kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Sadaka değil, toplu sözleşme."