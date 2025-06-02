İzmir’de grev beşinci gününde: "Çöpü bırak, masaya gel"

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerinde örgütlü olan İZELMAN, İZENERJİ ve Ege Şehir Planlama işçilerinin grevleri 5’inci gününde sürüyor.

Konak’ta toplanan emekçiler, Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Alanda Genel-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ve 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Kordon’da bazı belediye yöneticileri ve yurttaşlarla çöp toplamasına değinen Gül, “Cemil Başkan, daire başkanları, şefler ve avukatları, formen arkadaşlarımız, hiç tanımadığımız ne olduğu belli olmayan zibidilerle gelmiş çöplerimizi topluyor. Dışarıdan getirdiği halk diye tabir ettiği ve ne olduğu belli olmayan insanları tanımıyoruz, greve zarar vermeye çalışıyorlar. Israrla ama ısrarla bizi kaosa sürüklemek istiyorlar. Belediye başkanları bizim çöpümüzü toplamayı bıraksınlar gitsinler ilçelerine hizmet etsinler. Biz grev yaşamadık ancak ilçe belediyelerde gördük. Diğer ilçelerde hiçbir belediye başkanının çıkıp çöp topladığını görmedik. Hangi grevde çöp topladın da, geliyorsun burada bizim ekmeğimize zarar veriyorsun” diye sordu.

"UMARIZ MASAYA OTURURUZ"

Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Bir tane kadın arkadaşımız ‘grev kırıcılığı yapıyorsun’ diyor. Bir tane zibidi de elinde sopa ile ‘senin kafanı patlatırım’ diyor. Yeri geldiğinde kadın haklarını bizden çok savunuruz diyenler yanlarında kadınların kafasını patlatacak zibidiler getiriyorlar. Nasıl ki AKP’li belediyelerde grev olduğunda, oradaki belediye başkanları çıkıp, emekçilere baskı uyguluyorsa, TOMA’yla saldırıyorlarsa, biz de görüyoruz ki burada grev kırıcı bir başkanımız var.cGrev kırıcı belediye başkanımız herkese hayırlı olsun. Görüyoruz ki iyi temizlik de yapıyor.”

“Biz de çöp gördüğümüzde Cemil Başkan’a haber vereceğiz, ‘Gel topla’ diye” ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Gül, “Umarız çöp toplama işi bitmiştir de masaya otururuz. Gerçekten üzülüyoruz, belediye başkanının çöp toplamasına üzülüyoruz. Onlar utanmaz ama biz utandık arkadaşlar” dedi.

"BİREYSEL ÇALIŞANIN DEĞİLİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştıklarını söyleyen DİSK Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal ise, “Biz senin bireysel çalışanların değiliz, biz belediyenin çalışanıyız. Siz dört yıllığına seçildiniz. Alsancak’a yürüyüp sanki bu şehrin patronu gibi davranmaya hakkınız yok” sözleriyle tepki gösterdi.

Ayrıca Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’i de eleştiren Topal, şu ifadeleri kullandı: “Her ilçeden, belediyeden tweetler havada uçuşuyor. Üzülerek izliyoruz. Ömer Eşki başkanımız SODEM-SEN’in de yöneticisi. Tweet atacağına toplu sözleşmeyi masada bitirelim. Bir ilçe belediye başkanımız, düne kadar aramızda işçiydi, şimdi Menderes Belediye Başkanı. Ne oldu belediye başkanı seçildin de işçi sınıfını mı unuttun? Bile isteyerek bizi greve çıkarttılar. Belediye bürokratları bizi greve zorladı. Şimdi tutturmuşlar ‘bütçe’ diyorlar. Biz fazlasını istemiyoruz. Biz sizden sağduyu bekliyoruz. Bu toplu sözleşme yasal bir zeminde bitmediği sürece alanları terk etmeyeceğiz. Biz alacağımız ücretlerle karnımızı doyuruyoruz. Bırakın bizi tehdit etmeyi. Günlerdir sesleniyoruz, sosyal demokrat değiller de hadi sosyal demokrat diyelim… İnsanların ücretlerini asgari ücrete çekmeye uğraşmayın, gelin AKP hükümetinin asgari ücrete mahkûm ettiği insanları bu seviyeye çekelim.”

TUGAY: BİZİM SAYEMİZDE ÖRGÜTLENDİNİZ

Öte yandan aynı saatler de Cemil Tugay da konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Sendika yöneticilerini "yalan söylemek"le itham eden Tugay, "Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, tehdit eden sizsiniz. Bütün yanlışlara tehditlere karşı bu şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, "DİSK, Genel İş bizim sayemizde İzmir’de örgütlendiniz. Bunu nasıl istismar edersiniz, bu haksızlığı nasıl yaparsınız? Bu İzmir’e yaptığınız büyük bir haksızlıktır, İzmir bunu hak etmiyor" diye konuştu.

“Önceki belediye başkanının diğer sendikayla yaptığı ölçüsüz anlaşmadır” diyen Tugay, şunları ekledi: “Bunu siyaset fırsatçılığına dönüştürme çabasında olanlar var. Profesörler biz bu kadar maaş almıyoruz diyorlar. İşçileri kışkırtmaya çalışanlara dikkat edin. İzmir gibi bir şehirde siyasi fırsatçılık yapanlar, halkı ikna edememeye devam edecekler. Ama biz iktidara talibimiz. Onun için ahlakımızı bugün toplu iş sözleşmesi masasında göstereceğiz. CHP'li belediyelerden kimse başka bir şey beklemesin.”