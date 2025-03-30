İzmir’de grev kararları asıldı

BirGün EGE

İzmir’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle dört belediyede grev kararı alındı. Belediye işçileri, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek, insanca yaşam koşullarına uygun ücret ve sosyal haklar talep ediyor.

Konak, Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde işçilerin örgütlü olduğu DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Ödemiş Belediyesi’nde ise Belediye-İş Sendikası grev kararlarını belediye binalarına astı.

Konak Belediyesi iştiraki Merbel A.Ş.‘de çalışan yaklaşık 1500 işçi, Aralık 2024’te başlatılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. İşçilerin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yoksullaştığını belirten Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve TİS kazanımları talep ettiklerini ifade etti. Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde de benzer şekilde TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine Genel-İş Sendikası grev kararı aldı. İşçiler, belediye binaları önünde toplanarak grev kararlarını astı.

Ödemiş Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube arasında süren TİS görüşmelerinde de anlaşma sağlanamadı. Belediye şirketi Ödemiş Personel A.Ş.‘de çalışan 520 işçiyi kapsayan görüşmelerde, belediye yönetimi yüzde 35’lik zam önerisinde bulunurken, sendika enflasyon artı refah payı talep etti. Anlaşma sağlanamaması üzerine sendika, grev kararını belediye binasına astı ve 27 Nisan 2025 tarihinde greve çıkılacağını duyurdu.