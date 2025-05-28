İzmir’de grev krizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Ege Şehir Planlama firmalarında faaliyet gösteren, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasının İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubeleri ile işveren temsilcisi SODEMSEN arasında, 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika, 29 Mayıs Perşembe günü greve çıkma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kamuoyuna yapılan duyuruda, Genel-İş Sendikası’nın toplu görüşmelerdeki uzlaşmama kararı ve grev ilânının haklı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Belediyemizin teklifi, 1 Ocak tarihinden itibaren ikramiye dahil aylık en düşük ücret 59 bin TL, en yüksek 76 bin TL seviyesindedir. İki şirketimizin çalışanları için bu teklifimizin yıllık maliyeti 24 milyar liradır. Genel-İş’in talepleri doğrultusunda oluşacak yıllık maliyet ise 32 milyar TL’yi bulmaktadır. Böyle bir maliyetin belediyemizce karşılanması ne yazık ki mümkün değildir. Genel-İş’in sunduğu taslakta işe 15 gün devam eden işçi için aylık ücretin yüzde 15’i nispetinde ‘işe devam primi’ talep edilmektedir. Ayrıca yıl içinde sağlık raporu almayan işçilere 46 yevmiye tutarında teşvik primi ödenmesi istenmektedir. Çalışanlarımızın normal çalışma saatlerinde işe devam etmeleri için teşvik pirimi talep edilmesi ve hastalanarak istirahat etmeleri gerektiğinde sağlık raporu almamaları için teşvik primi verilmesi belediyemiz ve iştiraklerimizce kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bunların dışında ‘kıdem zammı’, ‘sorumluluk zammı’, ‘iş riski’, ‘koku primi’, ‘saha primi’, ‘aile yardımı’, ‘çocuk yardımı’, ‘yemek yardımı’, ‘ulaşım yardımı’, ‘birleşik sosyal yardım’ gibi 53 ayrı kalemde yan/sosyal ödeme talep edilmektedir."

DİSKTEN YANIT

DİSK Genel-İş de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu sözler yer aldı:

“Greve saatler kala İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye ödenecek ücret üzerinden çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Bahsi geçen rakamların konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle bu kentte ve kentliye hizmet ürettiğimiz mahallede ki komşumuzla, sokakta ki arkadaşımızla acısını, sevincini paylaştığımız İzmir halkıyla bizi karşı karşıya getirmenin bir anlam ve manası yoktur. Ayrıca grev kapsamı dışında olmasına rağmen 3 gündür İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarına çağrıda bulunuyoruz. Gerv kapsamında olmasına rağmen Yaşlı Bakım evinde çalışan arkadaşlarımızın orada ki insanların mağdur edilmemesi için üyelerimizin çalışmasını talep ediyoruz. Ayrıca tüm canların yaşam hakkına saygı duyduğumuzdan dolayı Pako Hayvan Barınağı, Sasalı Doğal Yaşam Parkında ki canlılarında korunması için arkadaşlarımızın çalışmasını talep ettik. Ama İBB bürokratları bu çağrımıza yanıt vermemişlerdir. İzmir Kamuoyu bilmedir ki mağduriyeti azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz."