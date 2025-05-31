İzmir’de grev üçüncü gününde

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN’da çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev üçüncü gününe girdi.

İZSU binası önünde toplanan İZENERJİ ve İZELMAN işçileri, Gazi Bulvarı üzerinden Kültürpark’taki belediye hizmet binası önüne yürüdü. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın da Basmane Meydanı'nda katıldığı yürüyüşte işçiler “Sadaka değil, toplu sözleşme” sloganları attı.

Belediye hizmet binası önünde grevdeki işçilere seslenen Çerkezoğlu, “Bu grev, bu mücadele bugün İzmir'in dört bir yanında Türkiye'nin dört bir yanında atölyelerde, fabrikalarda, iş yerlerinde sendikasızlığa mahkum edilen, asgari ücrete mahkum edilen milyonlarca sınıf kardeşimizin de geleceği içindir. Bu mücadele İzmir halkının bütün Türkiye halkının emeğinin, demokrasinin, adaletin, yani ülkenin geleceğinin mücadelesidir aynı zamanda. Bizler emeğimize, ekmeğimize sahip çıkacağız. Eşit işe eşit ücret için, onurlu bir toplu iş sözleşmesi için bu mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Bizi grevsiz, toplu sözleşmesiz, sendikasız, anayasasız, demokrasinin ayaklar altına alındığı bir ülkede yaşamaya mahkum etmeye çalışanlara karşı bu grevde hakkımızı söke söke alacağız. Hiçbir gerekçe işçinin alın terinden daha öncelikli değildir. Grev bizim yasal ve anayasal hakkımızdır. Grev hakkımızı kullanmamızı sorgulamak hiç kimsenin haddine değildir. Her şeyin farkındayız. Hiç kimse kaygı duymasın. İzmir halkı kaygı duymasın. Türkiye halkı sınıf kardeşlerimiz kaygı duymasın” dedi.

BELEDİYE OPERASYONLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Çerkezoğlu, "Bugün bu ülkede demokrasinin bütün kırıntılarını ortadan kaldırmaya çalışan, bütün muhalefeti susturmaya çalışan, 'silkeleme' adı altında bütün muhalif belediyeleri kıskaca alan, kayyumlarla halkın iradesini yok sayanlara karşı bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. Daha bugün 5 belediye başkanı daha gözaltına alındı. Halkın iradesini yok sayanlara, halkın iradesine tahammül edemeyenlere, halkın iradesine saygı duymayı da biz öğreteceğiz. Bu halk öğretecek, Türkiye işçi sınıfı öğretecek, DİSK öğretecek" ifadelerini kullandı.

“BİRİSİNE ÜÇ, BİZE İKİ VERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

"Bu grev sadece bir ücret talebi değil" diyen Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise şöyle konuştu:

“Biz eşit işe eşit ücret derken şunu anlatmaya çalışıyoruz. Üç lira, beş lira hesabı yapmıyoruz. Anaların ak sütü gibi helal olsun. Bir toplu sözleşme yapılmış. İki şirkette, üç şirkette toplu sözleşmeler yapılmış. Ve o toplu sözleşmenin sonucunda ücretler alınıyor. Biz şu anda toplu sözleşme masasına diyoruz ki 'Aynı işi yapıyoruz. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı emeği veriyoruz. Aynı alın terini döküyoruz. Ama birisine üç verirken bize iki vermenizi kabul etmiyoruz'. DİSK'in, Genel-İş'in geleneğinde tabii ki direnişler vardır. Grevler vardır. Ağır bedeller vardır. Bunlarda bir mahsur yok. Ancak toplu sözleşmenin masada bağıtlanmasını istedik ama eşit işe eşit ücret şartıyla. Çok zor değil. Üç lira, beş lirayı geçin. Eşit işe eşit ücret verin, bugün bu toplu sözleşme imzalansın, bugün bu grev bitsin. Bu kadar net.”

"DAYANIŞMA GREVİ TALEP EDECEĞİZ"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da "Bugün grevimizi kırmak isteyenler ilçe belediyelerinden destek istiyorlar. Pazartesi güne iyi hazırlanıyoruz. Hala bu grev devam ederse İzmir'deki diğer şube başkanlarımızdan destek içen dayanışma grevi talep edeceğiz. Onlarla tüm ilçelerde dayanışma grevine hazırlanacağız" dedi.

Konuşmaların ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, işçilerle birlikte grev halayı çekti.