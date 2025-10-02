İzmir’de Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? 4-5 Ekim 2025 İzmir Hava Durumu

İzmir’de hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenlerin aklındaki ilk soru yine aynı: İzmir’de 4-5 Ekim 2025 hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklık kaç dereceye çıkacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayalı detaylı tahminler…

4 EKİM 2025 CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi günü İzmir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 15 derece, en yüksek sıcaklığı ise 23 derece olacak. Yağışın zaman zaman kuvvetlenmesi nedeniyle şehirde trafiğin olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor.

5 EKİM 2025 PAZAR İZMİR HAVA DURUMU

Pazar günü ise hava açıyor. İzmir’de parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak. En düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek sıcaklık ise 24 derece olacak. Hafta sonunun ikinci günü daha ılık ve açık bir gökyüzü öne çıkıyor.

HAFTA SONU İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de cumartesi günü dışarı çıkacakların şemsiyesini yanına alması gerekiyor. Pazar günü ise daha sakin bir hava bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

İzmir hava durumu 4-5 Ekim 2025 tahminlerine göre hafta sonu cumartesi günü sağanak yağışlı, pazar günü ise güneşli geçecek. Sıcaklıklar 14-24 derece arasında değişirken, hafta sonu planı yapacak olan İzmirlilerin cumartesi şemsiyesini unutmaması, pazar ise açık havanın tadını çıkarması tavsiye ediliyor.