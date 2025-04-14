İzmir’de hakkında 19 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı
İzmir’in Gaziemir ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda, “hırsızlık” suçundan 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı.
Kaynak: ANKA
İzmir’in Gaziemir ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda “hırsızlık” suçundan 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 13 Nisan Pazar günü Gaziemir’de aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan C.C. adlı şüphelinin “hırsızlık” suçundan 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.
C.C. adlı şüpheli İzmir polisi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.