İzmir’de hayat durdu: 23 bin işçi grevde!

İlayda SORKU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine greve çıktı. Grev kararı sonrası kent genelinde temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda aksama yaşandı.

DİSK Genel-İş Sendikası’nda örgütlü işçiler, sabah saatlerinde Basmane’de toplandıktan sonra Kültürpark’a yürüdü. Kültürpark’ta bulunan 1 Nolu Hol önünde konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Dışarda bize ‘istediğiniz ücret çok’ diyorlar. Biz de diyoruz ki bizim aldığımız maaşlar çok değil. Sizin aldığınız ücretler az. Gelin sendikalı olalım. Sizin ücretlerinizi de insanca yaşanabilecek seviyeye getirelim” dedi.

"Biz halkın parçasıyız" ifadelerini kullanan Sarı, şöyle konuştu: “Hepiniz bu kentin çeşitli ilçelerinde oturuyoruz. Bizi komşumuzla, mahalledeki arkadaşlarımızla karşı karşıya getiren zihniyete hep birlikte dur diyoruz. Bizden oy isterken onlar halk siz işçisiniz mi diyorlar? Yoksa bizlerin oylarına talip olduklarında kapımıza mı geliyorlar? Biz bu halkın parçasıyız. Bizi halktan ayrı tutamazsınız.”

Grev sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 'Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklı selimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum' şeklindeki çağrısı üzerine sendika masaya döndü. Taraflar gün içinde yeniden bir araya geldi, görüşmeler sürüyor.

Grev alanında konuştuğumuz belediye işçileri, süreci şu sözlerle aktardı: “Büyükşehir’de uzun zamandır genel grev kararı alınmamıştı. Masada uzlaşma sağlanamayınca grev kararı çıktı. Belediyenin açıklamaları gerçeği yansıtmıyor, işçileri halkın önüne atıyor. Bize teklif edilen ücret en az 46 bin lira. Oysa İZENERJİ ve İZELMAN’da aynı işi yapan teknik personel 46 bin alırken, İZDOĞA gibi şirketlerde aynı koşullarda çalışanlar 81 bin lira alıyor. Aynı okuldan mezun, yan yana çalışan işçiler arasında bu kadar fark olması kabul edilemez. Burada kamu yararını her zaman gözetiyoruz. Elbette kamu zararı uğratmayacak şekilde anlaşılmalı ama insanca yaşayacak koşulları yaratmak da gerekiyor bu süreçte.”

"DOKTOR DEĞİL BELEDİYE BAŞKANI"

Belediye tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını aktaran işçiler, şunları belirtti: “Belediye, ‘60 bin verdik, kabul etmediler, 80 istiyorlar’ dedi ama bu doğru değil. Şu an bize teklif edilen rakam 46 bin lira. Teşvik primi konusu da çarpıtıldı. 46 yevmiye yıl boyunca alınan bir ödeme, aylık 4-5 bin liraya denk geliyor, sanki her ay alınıyormuş gibi sunuldu. Cemil Başkan diyor ki, ‘Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir, duyulmamıştır, örneği yoktur. Paris’te yoktur, İngiltere’de yoktur’ diyor. O kadar uzağa gitmeyelim, Torbalı’ya gidelim bakalım. Torbalı’daki tüm fabrikalarda işe devam teşvik primi var. Cemil Başkan doktor olarak da değerlendiriyor sanırım. Hasta birinin işe gelip hastalığını yaymaması gerekiyor diyor. Bu açıdan baktığımızda haklı ama şu an doktorluk yapmıyor, belediye başkanlığı yapıyor. İşçileri yönetiyor, bir kenti yönetiyor.”

"YOKSULLUKTA EŞİTLENMEYELİM"

Belediyenin yüzde 30 zam teklifine karşın yüzde 45 istediklerini vurgulayan bir emekçi, “Belediye inat ediyor, ‘ben diyorum, benim dediğim olacak’ diyor. O yüzden şu an işçi sınıfının gücünü görüyoruz. Çöpler toplanmıyor, otobüsler çalışmıyor. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Hayatın ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Asgari ücret üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Asgari ücret zaten olmaması gereken bir ücret, bir yoksulluk ücreti. Biz yoksullukta eşitlenmek istemiyoruz. Biz zenginliği paylaşmak istiyoruz, refahı paylaşmak istiyoruz. Bugün benim de İZELMAN’ın kreşlerinde çocuğum var ve onun öğretmenleri de grevde. Grev benim de hayatımı etkiliyor ancak ben buradan bir öfke duymuyorum. Bu işin bedeli budur. Hayat durur, kent durur. Gittiği yere kadar da gideceğiz” dedi.

MASAYA İKİ KERE GELDİ

“Ülkenin içinden geçtiği durumlarda belediyeyi de böyle bir şeyle baş başa bırakmak istemiyoruz, İzmir’de biz bir yerel yönetim örneği yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullanan bir başka işçi ise şunları kaydetti: “Ancak maalesef bu anlayışlı, bu hoşgörülü tavrımız hiçbir zaman karşılık bulmuyor. Cemil Başkan sadece iki toplantıya katıldı. Altı aylık bir süreçten bahsediyoruz. Hiçbir zaman meseleyi çözmek üzere masada olmadı. Biz de greve çıkacağımızı ve bu yoldan dönmeyeceğimizi söyledik. Bugün o söylemlerimiz vücut buldu. Arkadaşlarımız grev halaylarında, türkülerini marşlarını söylüyorlar. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Biz kazanacağız. Tüm sınıf arkadaşlarımızı da mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz.”