İzmir’de hem üreticiye hem dar gelirliye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi zor günler geçiren üreticiye de, geçim sıkıntısı yaşan yurttaşlara da destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi, bir firmanın alım anlaşması yaptıktan sonra vazgeçmesi üzerine mağduriyet yaşayan Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nden 10 ton yaş üzüm satın aldı. Coğrafi işaretli dünyaca ünlü Kavacık üzümü ihtiyaç sahibi 3 bin 300 haneye dağıtılmaya başlandı.

Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Özkan, “Çalıştığımız firma için hazırlığımızı yaptık. Üzüme ‘bismillah’ derken almayacaklarını belirttiler. Üzümle baş başa kaldık. Saklanacak bir meyve değil. Kurutma tesisimiz yok. Üretici mağdur. Kooperatif olarak biz de mağduruz. Büyükşehir Belediye’mizden istekte bulunduk ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için 10 ton satın aldı. Çok büyük bir fayda oldu. Üreticinin yüzü güldü. Büyükşehir Belediye’mize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“YEREL TARIMI VE ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ambar şefi olarak görev yapan Seydullah Güner ise “Yerel tarımı ve çiftçilerimizi destekliyoruz. Yürütmüş olduğumuz bir yardım politikamız var. 10 ton yaş üzüm aldık. Sosyal yardım listemizde olan ihtiyaç sahibi 3 bin 300 vatandaşımıza dağıtılacak. Günlük 1 ton gelecek ve hemen dağıtacağız. 10 günde dağıtımı tamamlarız” ifadelerini kullandı.