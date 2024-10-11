İzmir’de Homeros rüzgârı: Smyrna’dan İlhamla

Kültür Sanat Servisi

Bayraklı Belediyesi, bu yıl üçüncü kez düzenlediği Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali “Smyrna’dan İlhamla” temasıyla bugün başlıyor.

Bugün Smyrna kazı alanında saat 17.00’de başlayacak etkinlikler arasında Antik Heykel Atölyesi ve Maske Atölyesi gibi yaratıcı faaliyetler yer alacak. 12 Ekim’de ise Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde devam edecek festivalde, sanatseverler Efe Yelbuğa’nın "Homeros’un Ağıdı" adlı resim sergisiyle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde, Prof. Dr. Ersin Doğer, Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ve Prof. Dr. Akın Ersoy’un katılımıyla “Bayraklı, İzmir ve Homeros’un Kökleri” başlıklı söyleşi gerçekleşecek. Ardından “Antik Çağ’dan Günümüz Türk Şiirine Homeros’tan Alınan İlham” oturumunda Ayşen Şahin moderatörlüğünde Mahmut Temizyürek, Onur Behramoğlu ve Eren Aysan’ın konuşmaları yer alacak.

Festival arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ve ud sanatçısı Bülent Okan’ın konseriyle sürecek. Günün sonunda, ‘İzmir Aşkına 8500 Müzikali’ ve Hüsnü Arkan ile Dengin Ceyhan’ın ‘Kırk Yıl Sonra’ konseri, katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Homeros’un bu topraklarda bıraktığı edebi mirasa sahip çıkıyoruz. Tüm sanat ve edebiyatseverleri festivalimize bekliyoruz” diyerek herkesi etkinliğe davet etti.