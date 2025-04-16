İzmir’de iki belediyede grev kapıda

İzmir’de Konak ve Narlıdere belediyelerinde yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı. Her iki belediyede de sendikalar grev kararını duyurdu, işçiler mesailerine eylemle başladı.

Konak Belediyesi’ne bağlı MER-BEL şirketinde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 5 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında süren 11’inci dönem TİS görüşmelerinde belediyenin yüzde 16’lık zam teklifi sendika tarafından reddedildi.

Belediye önünde toplanan işçiler, siyah kıyafetlerle mesaiye başladı, “İş, ekmek yoksa hizmet de yok” ve “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganları attı. Sendika, 7 Mayıs’a kadar anlaşma sağlanmaması halinde greve çıkacaklarını duyurdu.

1580 işçiyi ilgilendiren teklifte, yüzde 16 zam dışında 237 TL yemek, 419 TL yakacak, 3 bin 76 TL bayram harçlığı, 7 bin 425 TL gıda yardımı ve 60 günlük ikramiye önerildi.

GREV KARARI DUYURULDU

Narlıdere Belediyesi’nin şirketi Narbel’de örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 4 Nolu Şube ile SODEMSEN arasındaki görüşmeler de ekonomik maddelerde tıkandı. Belediye yönetimi yüzde 30 zam önerdi ancak teklif sendikadan onay almadı. 350 işçiyi ilgilendiren süreçte işçiler tam gün iş bıraktı, belediye önünde toplanarak grev kararını kamuoyuna duyurdu.

Sendika aldığı grev kararını belediye binasına astı. Anlaşma sağlanmazsa grev 6 Mayıs’ta başlayacak. Öte yandan Narlıdere Belediyesi’nde geçtiğimiz ay da maaşların zamanında ödenmemesi nedeniyle işçiler eyleme geçmişti. Belediyenin bir aylık maaşla birlikte 52 günlük yevmiye ödemesini yapmadığı öğrenildi.