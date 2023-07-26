İzmir’de iki noktada orman yangını çıktı

İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı. 14.10’da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor.

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın ise saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28’de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.