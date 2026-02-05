İzmir’de iki tarımsal kalkınma kooperatifine yolsuzluk operasyonu: 13 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren iki tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kiraz, Ödemiş ve Nazilli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren iki tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik “zimmet, güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile Aydın’ın Nazilli ilçesinde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin denetim raporları ile MASAK verilerine göre, 2020–2024 yılları arasında söz konusu kooperatiflerde yaklaşık 38 milyon 500 bin liralık yolsuzluk tespit edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.