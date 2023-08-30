İzmir’de ikinci orman yangını kontrol altında
Kaynak: İHA
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangınla birlikte bir orman yangını da Bornova ilçesinde meydana geldi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Bornova ilçesinde saat 11.00’de Erzene Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer ile müdahale etti.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.