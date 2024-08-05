İzmir’de işçi kıyımları: Dört bir yanda direniş

Çiğli ve Kemalpaşa belediyelerinde yüzlerce işçi işten çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de memurların TİS mücadelesi sürerken eylemlere katılan 7 memurun görevden uzaklaştırılması tepki çekti.

İzmir’de son aylarda belediyelerde yaşanan işçi kıyımları sürüyor. Şimdi de Kemalpaşa Belediyesi’ne bağlı KEM-BEL şirketinde çalışan yaklaşık 150 işçinin işine son verildi. İşçilere herhangi bir gerekçe sunulmadığı öğrenildi. İşçiler, işlerine geri dönmek ve adil bir çalışma ortamı sağlanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Çiğli Belediyesi’nde ise 10 Haziran’da işten çıkarılan 147 işçinin mücadelesi devam ediyor. İşçilerden bir kısmı belediye binası önünde eylemlerini sürdürürken diğer bir grup ise CHP Genel Merkezi önünde seslerini duyurmaya çalışıyor. Emekçiler, işe geri dönene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan emekçiler dün CHP 15’inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda CHP Lideri Özgür Özel kürsüdeyken "İşimizi geri istiyoruz" sloganlarıyla protesto etti. Özel, "Burası Kadın Kolları Kongresi, burayı mı buldunuz protesto için... Kapının önünde konuşalım" diyerek güvenliğin emekçileri çıkarmasını istedi.

Yaşananlar sonrası bir işçi yaptığı açıklamada, "İşten atılan arkadaşlarımız 20 gündür CHP Genel Merkez önünde eylem yapıyorlar, kapı önünde yatıyorlar. Yatan arkadaşlarımızın çoğu kadın. 4 hamile kadın işten atıldı, bir kadın arkadaşımız kanser hastası, bir kadın arkadaşımızın çocuğu Down sendromlu, onlarca küçük yaşta çocuğu olan kadın arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız bugün kongreye gidip, 20 gün önce ben belediye başkanıyla görüşeceğim, size yarın dönüş yapacağım diyen Özgür Özel ve parti yönetimini protesto etti. Arkadaşlarımıza tuvaleti kullanmaları için dahi izin verilmiyor. 147 kişinin 106’sını kadınlar oluştururken, kadın kongresinde arkadaşlarımıza reva görülen bu zulme karşı sesimizi duyurmak istiyoruz. Günlerdir Ankara’da kadın arkadaşlarımızla birlikte sabahlara kadar direnen 2 erkek arkadaşımızı bahane ederek ‘Provoke ediyorsunuz’ deyip güvenlikle dışarıya attılar" dedi.

7 MEMUR UZAKLAŞTIRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Bel-Sen arasında devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan tıkanma, eylemlerle sonuçlandı. Eylemlere katılan 7 memurun görevlerinden uzaklaştırılması ise tepkilere neden oldu. Memurlar, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor.

EYLEMLER BÜYÜYOR

İzmir genelinde belediyelerde yaşanan bu işçi kıyımları ile TİS bekleyen işçiler ve görevden uzaklaştırılan memurlar, haklarını aramak için mücadelelerini sürdüreceklerini ve seslerini duyurmak için her türlü yasal eylemi gerçekleştireceklerini belirtti.