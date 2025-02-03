İzmir’de işçiler direnişe geçti

Mahir KANAAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 158 işçi ücretsiz izne gönderildi. Duruma tepki gösteren DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri, işçilerin işlerine geri dönmesi talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar 1 No’lu Hol önünde direnişe başladı. Şubeler, işçilerin geri alınmaması halinde eylemlerini büyüteceklerini açıkladı.

İşçi temsilcileri ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine dört şube ortak bir karar alarak direniş başlattı. Sendika yöneticileri, işçilerin anayasal haklarını kullandıklarını vurgulayarak, işten çıkarmalara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

"KABUL ETMİYORUZ"

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaşanan sürecin sendikal haklara yönelik bir müdahale olduğunu belirtti.

Gül, “7 Ocak’ta maaşlarımızın ödenmemesi nedeniyle binlerce işçiyle birlikte belediye önünde eylem gerçekleştirdik. O gün eylemin büyümesinden endişe eden işveren, hem sendikamıza baskı uyguladı hem de 158 işçi arkadaşımızı ücretsiz izne çıkardı. Bu durumu asla kabul etmiyoruz. Tek talebimiz, işçilerin işlerine geri dönmesidir. Eğer bu karar geri alınmazsa, mücadelemizi sokaklara taşıyacak ve eylemimizi daha da büyüteceğiz” diye konuştu.