İzmir’de işçilerin eylemi sonlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN’da çalışan işçilerin ödenmeyen ücretler sebebiyle başlattıkları eylemi kazanımla sonuçlandı.

DİSK/Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler tarafından yapılan duyuruda, ücretlerin en geç cuma gününe kadar yapılacağı bildirildi.

İki gün süren eylemlerin ardından sendika tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“2 gündür vermiş olduğumuz mücadelemiz sonucunda ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan’ın İşveren ile yapmış olduğu görüşme üzerine işverenin Bölge Temsilcimiz Memiş Sarı’yı arayarak maaşlarımızın perşembe günü gün içerisinde yetiştirilememesi durumunda en geç kesin olmak kaydıyla cuma günü hesaplarımıza geçeceği tarafımıza bildirilmiştir. Bu süreçte emeğine, ekmeğine ve mücadelesine sahip çıkan İZELMAN ve İZENERJİ emekçilerine 1,2,3 ve 9 nolu Şube Yönetim Kurulları ve işyeri temsilcileri olarak teşekkür ediyoruz. Eylemimiz an itibariyle sona ermiştir.”

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem SGK ve vergi borçları nedeniyle İller Bankası’ndan gelen 1,6 milyarlık ödeneği kesilmişti. Belediye ilgili kesintinin ardından DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3 ve 9 No’lu Şubelerin örgütlü olduğu İZENERJİ ve İZELMAN işçilerinin eğitim yardımları ve ikramiyeleri gecikmişti. Aynı zamanda maaşları da 3’te 1 oranında yatırılan işçiler iş bırakmıştı.