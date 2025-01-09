İzmir’de işçilerin eylemi sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belediyelerin İller Bankası paylarını keserek hesaplara bloke koyması, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ödeme krizine neden oldu. Belediyenin geçmiş dönem SGK ve vergi borçları gerekçesiyle 1,6 milyar TL’lik ödeneğine el koyan iktidar faturayı ise emekçilere kesti. Maaşlarının yalnızca üçte birini alabilen, eğitim yardımları ve ikramiyeleri geciken DİSK Genel-İş Sendikası'na bağlı İZELMAN ve İZENERJİ işçileri, önceki gün başlattıkları iş bırakma eylemine dün de devam etti.

Eylemler, önceki gün sabah saatlerinde ESHOT şoförlerinin kontak kapatmasıyla başladı. Dün de Genel-İş İzmir 2 ve 9 No’lu Şubelerde örgütlü İZENERJİ işçileri, Konak Basmane’deki İZENERJİ Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine eşlik eden işçiler, saat 14.00 itibarıyla iş bırakma eylemini sürdürdü.

Gün boyunca hiçbir birimde hizmet üretilmedi. İZELMAN’da toplu iş sözleşmelerinin üçüncü oturumu sona erdi. İş bırakan İZELMAN ve İZENERJİ işçilerinin dışarıda sloganlarla takip ettiği görüşmede 13 maddeden 9’u geçti, 4’ü ertelendi. Bir sonraki oturumun ise 15 Ocak Çarşamba günü saat 15.30’da İZELMAN Genel Müdürlüğü’nde yapılacağı öğrenildi.

Belediye işçileri, haklarının verilmesini ve maaşlarının tam olarak yatırılmasını talep ederken, sendikalar kesintiler nedeniyle işçilerin cezalandırılmasına tepki gösterdi. İşçiler, iş bırakma eylemlerinin, talepleri karşılanana kadar devam edeceğini belirtti.