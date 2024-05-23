İzmir’de işçinin çalışma koşulları iyileştirilsin

Emek Servisi

İzmir Metro AŞ işçileri örgütlü oldukları Demiryol-İş İzmir Şube’yle birlikte Halkapınar tramvay durağı önünde yaparak çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı.

İşçiler adına açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, insanca yaşama ve iş güvencesi istediklerini dile getirerek, “Son imzaladığımız toplu sözleşmemizde haklarımızı almak için yaptığımız yasal grevden sonra Metro AŞ yönetimi intikam alma duygusuyla çalışanlara kin ve nefretle zulüm yapmaktadır” dedi.

Yetkililere seslenen Giral “Yemekteki suyumuzu bile kesenlerden, kötü, kalitesiz, içinden çeşitli cisimler çıkan yemekleri bizlere layık görenlerden, baskı, zulüm, mobbing yapanlardan bunların hesabını sormak boynumuzun borcudur. Sahada iş barışı bozuldu, adalet bozuldu, en ufak hatamızda bile işten atılırız korkusuyla çalışmak istemiyoruz artık” dedi. Giral “İşten atılan işçilerin hesabını sormak boynumuzun borcudur” diye ekledi.