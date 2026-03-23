İzmir’de İsmail Arı için buluşma çağrısı: "Susturamazsınız"

İzmir BirGün Okur İnisiyatifi, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına karşı bugün saat 18.30’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluşma çağrısında bulundu.

İnisiyatifin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu ülkenin onurlu gazetecilerini esir alamaz, susturamazsınız. Okuru olduğumuz BirGün gazetesinin muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına karşı her yerde bir araya geliyoruz. İsmail ve BirGün, bu ülkedeki yolsuzlukların ve tarikatların gerçek yüzünü ortaya çıkardığı ve bunu cesaretle yazdığı için bugün hedef gösteriliyor, tutsak ediliyor. İsmail çıkacak, tekrar yazacak ve biz yine okuyacak, okutturacağız.”