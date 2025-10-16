İzmir’de kadın cinayeti: Gülben Duru boşandığı erkek tarafından katledildi

İzmir'in Konak ilçesinde boşandığı erkek tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. (27), Yenişehir Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru'yu (27) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Gelen ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duru, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan A.Ç'yi suç aleti bıçakla yakaladı.