İzmir’de kadının sığınacağı ev yok

İlayda SORKU

Türkiye genelinde kadın sığınma evleri, şiddet ve taciz mağduru kadınlar için hayati bir destek sunsa da birçok şehirde sayıları yetersiz. Bu nedenle kadınlar acil durumlarda gerekli desteği bulmada zorluk yaşıyor.

Yaklaşık 4,5 milyon nüfuslu İzmir de bu kentlerden biri. En büyük üç şehirden biri olan İzmir’de ikisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ikisi İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olmak üzere toplam 7 kadın sığınma evi bulunuyordu. Bunlardan, merkez ilçeler arasındaki belediyelere bağlı 3 kadın sığınma evinden biri olan Bayraklı Belediyesi’ne ait kadın sığınma evi kapatıldı.

Kadınlar, kentteki kadın sığınma evlerinde boş yer olmadığı takdirde diğer kentlere yönlendiriliyor. Başka illere gitmek istemeyen kadınlar için ise alternatif bir destek bulunmuyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldığı iddia edilen kadın sığınma evine ilişkin açıklama yapan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, binanın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldığını dile getirdi. İzmir Kadın Dayanışma Derneği ise bu karara tepkili.

Önal’ın ilk icraatlarından birinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile kadın sığınma evini kapatmak olduğuna dikkat çeken İzmir Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seher Gündoğan, ‘’Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile sığınma evlerinin ana hizmetlerden olmaları gerekirken ilk gözden çıkartılan hizmet modelleri olmasına itirazımız var. Bu bizim kesinlikle kabul edebileceğimiz bir karar değil” ifadelerini kullandı.

Kadınların çıkmaza sürüklendiğini belirten Gündoğan, ‘’Kadınlara sığınacak yer bırakmadılar. 6-7 sığınma evi nasıl yetsin? İzmir'de boş yer yok, o nedenle kadın İzmir'de kalamıyor. Hiç bilmediği, daha önce hiç gitmediği diğer illere yönlendirilmek zorunda kalıyor ve doğal olarak, ‘Ben bilmediğim bir yerde hayatımı nasıl kurayım?’ diyor. O yüzden itiraz ediyor ve gitmek istemiyor” dedi.

Yerel yönetimlerin kendi ilçe sınırları içerisinde kadın sığınma evi açmaları gerektiğini vurgulayan Gündoğan, ayrıca her ilçe belediyesinin en az bir tane kadın danışma merkezi oluşturması gerektiğine dikkat çekerek şunları dile getirdi:

KADINLAR ÇIKMAZA SÜRÜKLENİYOR

‘’İlçelerde sayılar yetersiz, ihtiyacı karşılamıyor. Belediyeler bu eksiklikleri giderdikten sonra nitelikli personellerle hem ilçe sınırları içerisinde kalan hem de dışarıdan gelen kadınların taleplerini karşılayabilmeli.”