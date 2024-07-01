İzmir’de kamu emekçileri TİS için mücadele ediyor

Tüm-Bel Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan eylemler devam ediyor. Kamu emekçileri açıklama yaparak, toplu sözleşme masası talebinde bulunurken soruşturma açılan memurlara da destek verdi.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir Şubesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kamu emekçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine başlayan eylemleri devam ediyor.

Kültürpark’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 No’lu Hol önünde toplanarak TİS haklarını savunan kamu emekçileri 1 No’lu Hol önüne yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde ayrıca soruşturma açılan memurlara destek mesajları verildi.

TUGAY’A MÜZAKERE ÇAĞRISI

Sendika adına basın açıklamasını Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş okudu.

Keleş, belediye yönetimi tarafından sunulan teklifin iş barışını bozduğunu ve sendikanın bu baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı. Öte yandan anayasal haklarını kullanan emekçilere gözdağı vermek için soruşturma açıldığının dile getirildiği açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a şu ifadelerle çağrıda bulunuldu:

“Her zaman belirttiğimiz gibi Sayın Tugay’a çağrıda bulunuyoruz, Belediye emekçilerinin gasp ettiğiniz haklarını iade edin, toplu sözleşme masasını kurun müzakerelere başlayalım. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in dediği gibi, bütün emekçiler birleşerek hakkımızı söke söke alacağız.”