İzmir’de kayyum protestosu: “Demokrasi tarihinin en kara lekelerinden biri”

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına karşı eylem gerçekleştirdi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu.

İktidarın “öteki” dediklerinin özgürlük mücadelesi verdiğini vurgulayan Yüksel, “Son birkaç gündür CHP İstanbul İl Başkanlığı özelinde gerçekleşen olaylar hepimizin malumudur. CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimi, Disiplin Kurulu, Asıl ve Yedek Üyeleri hukuken hiçbir şekilde görevli olmayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılmış ve İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin ve ekibi kayyum atanmıştır. Kararın hukuka aykırı olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

CHP İstanbul İl Merkezi'nin polis ablukasına alındığını, partililer ve yöneticilerinse binaya sokulmadığını hatırlatan Yüksel, “Kayyum olarak atananlar her ne kadar 'baba ocağı', 'evimiz', 'partimiz' gibi söylemler ile ortamı yumuşatmaya çalışsada iktidarla birlikte ana muhalefet partisini hukuk dışı yollarla fiilen siyaset dışı bırakmaya çalışmaktadır. Bu antidemokratik uygulamaların Türkiye demokrasi tarihinde en kara lekelerinden birisi olarak anılacağından hiç şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Türkiye’nin tarihinin en karanlık dönemlerinden geçildiğini belirten Yüksel, “Bu dönemde ekonomik kriz siyasi krizle birleşmiş, yönetenler eskisi gibi yönetemez, yönetilenler ise bu şekilde yönetilmeyi istemez hale gelmiştir. Bu kriz, daha fazla demokrasi, ekonomik refah, adalet, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk ile aşılabilecekken toplum tam tersi antidemokratik uygulamalar ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu krizden çıkışın yolu iktidar tarafından tek bir muhalif sesin bile çıkmadığı, hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, hukukun yok sayıldığı, toplumun kayyumlarla idare edildiği, edilemeyenlerin ise cezaevlerine atıldığı bir ülke öngörmektedir” diye konuştu.

"Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz; bu karanlık dehlizlerden çıkmanın tek bir yolu vardır” diyen Yüksel, “Herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için eşitlik, herkes için özgürlük ve herkes için hukukun üstünlüğü gibi çoğulcu ve demokratik uygulamalardır” ifadelerini kullandı.

Yüksel, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ülkemizde bu çoğulcu ve demokratik uygulamalara ulaşabilmek için İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak üzerimize düşen mücadeleyi sürdüreceğimizi ve hiçbir gücün bunu durduramayacağını bir kez daha belirtiyoruz.”