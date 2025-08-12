İzmir’de kentsel ve kırsal yangınlarla mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hem kırsal hem de kentsel yangınlarla mücadelesini aralıksız şekilde sürdürüyor. Ormanlık bölgelerin yanı sıra otluk alanlar, anız, trafo, ev ve araç yangınlarına karşı mücadele veren ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun emek harcıyor.

Ekipler, İzmir’de bu gece yarısı Bergama Sağancı Mahallesi, ardından ilerleyen saatlerde Dikili Çandarlı Bimeyko Sitesi çevresindeki ot yangınını kontrol altına almak için ter döktü. Ayrıca gün içerisinde Karaburun Küçükbahçe, Beydağ Bakırköy Mahallesi, Demirciler Küme Evleri, Urla Kuşçular orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. Ödemiş Bademli Mahallesi’ndeki bir dam yangınında da 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Aliağa Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasında başlayan ot yangını ise şiddetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldı. İzmir İtfaiyesi bir yandan yangını kontrol altına almak için çalışırken diğer taraftan ise alevlerin Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ne (ALOSBİ) ulaşmaması için önlemlerini arttırdı. Öte yandan yangının tehdit ettiği Çoraklar bölgesindeki hayvan damları da tahliye edildi.

SON 24 SAATTE YAKLAŞIK 100 YANGIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son 24 saatte yaklaşık 100 yangına müdahale etti. İstatistiklere göre yangınların büyük bölümü kuru otlardan kaynaklandı. Son 24 saatte 35 ot yangınına müdahale eden ekipler, 15 ev yangınını söndürdü. Kent genelinde 8 trafo yangınının yanı sıra yine anız, orman, samanlık olmak üzere çok sayıda yangın söndürüldü.