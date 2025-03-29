İzmir’de kimyasal fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 4 yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyette olan bir kimyasal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte meydana gelen yangın söndürülürken İbrahim A. isimli işçi hayatını kaybetti. 4 işçi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi.
Fabrikada gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.