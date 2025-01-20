İzmir’de konutlar boş depremzede mağdur

İlayda SORKU

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, 117 kişinin hayatını kaybetmesine ve birçok yurttaşın evsiz kalmasına yol açmıştı. Depremin ardından geçen dört yılı aşkın sürede hasarlı binalarda yaşayan depremzedelerin sorunları çözüme kavuşmadı. Evlerini kaybeden birçok kişi hâlâ geçici konutlarda yaşarken, bazıları İzmir’den taşınmak zorunda kaldı. Bu süreçte Bayraklı rezerv alanda inşa edilen 3 bin 500 konuttan yaklaşık 1200’ünün tamamlanmış olmasına rağmen boş tutulması, depremzedeler için çözüm olmaktan uzak kaldı.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, rezerv alandaki 1200 boş konutun durumu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yaklaşık iki yıl önce, Binali Yıldırım ve Hamza Dağ ile görüştük. Oradaki fazlalık konutlar için, orta hasarlı depremzedelerden başlamak koşuluyla satış önceliği verilmesini talep ettik. Ancak bununla ilgili herhangi bir geri dönüş alamadık. Seçimlerden sonra bu irtibat tamamen kesildi. Onca depremzede konut sıkıntısı yaşarken, şu anda konutlar boş bir şekilde duruyor.”

KONUTLAR BOŞ DURUYOR

4 yıl geçmiş olmasına rağmen birçok depremzedenin hala mağduriyet yaşadığını dile getiren Özkan, “Depremzedeler hâlâ evlerinden uzakta, kirada yaşarken, boş duran bu konutlar bir an önce değerlendirilmelidir” diye konuştu. İzmir depreminde evleri hasar alan ve Manisa’ya taşınmak zorunda kalan depremzede Gülben Erce Lüleci ise, 4 yılı aşkın süredir karşılaştığı zorlukları anlattı. Lüleci, orta hasarlı bir binada yaşadıklarını ve evlerinin daha sonra ağır hasarlı olarak değerlendirilmesine rağmen, rezerv alanındaki konutlardan yararlanamadıklarını belirtti.

Rezerv alanındaki boş duran 1200 konutun depremzedelere verilmesi gerektiğini ifade eden Lüleci, “Biz mahkemeye başvurduk ve kazandık, ancak bir üst mahkemeye gidince kaybettik. Binamızın ağır hasarlı olmasına rağmen neden bu konutlardan hak kazanamadık? Bunun hiçbir açıklaması yok” ifadelerini kullandı.