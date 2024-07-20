İzmir’de köpeğe sopalarla saldıran baba oğula adli kontrol

İzmir’in Buca ilçesinde, ellerinde sopa bulunan baba oğulun yerde uyuyan köpeğe acımasızca vurdukları anlar kameralara yansıdı. Başına ve sırtına defalarca darbe alan köpeğin durumu ciddiyetini korurken, saldırgan baba oğulun ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde İzmir’in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 694 sokakta meydana geldi. Ellerinde sopa bulunan baba R.K. (64) ve oğlu T.K. (33) yerde uyumakta olan 15 yaşındaki yaşlı ve tek gözü görmeyen köpeğe acımasızca defalarca vurdu. Başından ve belinden yaralanan köpeğin acıyla bağırmasına rağmen durmayan saldırgan baba oğul, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılırken, yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.

Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan köpek götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altın alınırken, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından hayvanseverler olaya tepki gösterdi. Şikayet üzerine saldırgan baba oğul Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.