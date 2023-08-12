Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İzmir’de korkunç olay: Annesine satırla saldırdı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, annesine satırla saldırdı. Boynundan ve ellerinden yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, suç aletiyle birlikte polislerce yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 22:40
  • Giriş: 12.08.2023 22:40
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:40
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
İzmir’de korkunç olay: Annesine satırla saldırdı



Olay, saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G, annesi S.G’ye (52) satırla saldırdı. Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.G’nin buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, satırlı saldırgan suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol